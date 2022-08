Fernando Alonso reconoció que Otmar Szafnauer fue la única persona dentro de la estructura de Alpine que no supo con anterioridad su salida del equipo al término de esta temporada.

Alonso explicó que todos los integrantes de Alpine y también del Grupo Renault tenían constancia de que se marcha a Aston Martin, salvo uno de ellos, el jefe de equipo, Szafnauer. El directivo rumano, tal y como declaró, fue el único de todos que se enteró de su salida por el comunicado de ese mismo lunes.

“Toda la cúpula de Alpine y de Renault, excepto Otmar, supo de mi decisión antes del comunicado del lunes. Estuvimos en el centro de las noticias dos o tres días, luego cambio, hubo más”, reconoció Alonso.

“Con Alpine no nos pusimos de acuerdo con la duración del contrato y también se trata de que uno se sienta querido en el equipo. Aston Martin me pareció la decisión correcta, han demostrado que me quieren mucho y no miran el pasaporte. Es cierto que Otmar no sabía nada, pero antes del anunció advertí a Laurent Rossi, Luca de Meo, mis mecánicos e ingenieros. Otmar no estuvo en las negociaciones y los demás fueron avisados”, añade.

Alonso sostiene que en Aston Martin contactaron con él momentos después de que se hiciese oficial la retirada de Sebastian Vettel. En pocos días llegaron a un acuerdo y el mismo Fernando tiene claro que este cambio conlleva un riesgo, pero a él le da igual la posición siempre y cuando no sea una victoria. Sólo le vale ganar. “Recibí una llamada de Aston Martin tras el anuncio de la retirada de Sebastian. El proyecto es muy atractivo, con grandes inversiones y nuevas incorporaciones, la fábrica nueva también está en construcción, podemos crecer juntos. Como en cualquier decisión, hay riesgos, nadie tiene una bola de cristal. Ellos no miran la edad y en Alpine el nombre de Piastri siempre estaba en la mesa”, indicó.