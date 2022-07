Después de toda una semana rodeada de misterio, con el anuncio de la presentación de dos altas ya anunciadas -el regreso de Aymerich y la incorporación de Pablo Castro-, cerca de un centenar de aficionados descubrieron en Casa Telleiro las dos caras nuevas que se unen a la entidad para la temporada, que comienza el 10 de agosto.

Doble presentación e… doble sorpresa 😏.



Este venres presentamos en @casatelleiro (Figueiro, Tomiño) a un que regresa: @paymerich17 👨‍🦰 e unha fichaxe xa anunciada, @pablocch_30 🧔🏽‍♂️ ademáis de duas caras novas. ¿Atreveste a descubrir quien son? 🕵️‍♂️ pic.twitter.com/z7DOaZVuNF — Acanor Novás Valinox (@atleticonovas) 12 de julio de 2022

Una de esas caras nuevas era Andrés Sánchez, que esta semana anunciaba su salida de Cisne; y la otra, Laura del Castillo, que reforzará las parcelas deportiva y administrativa de la entidad.

Con la llegada de Andrés Sánchez, el club que dirige Andrés Senra da por finalizado el capítulo de altas.

Un proyecto que ilusiona y un club que habla por sí solo de lo bonito que puede ser este comienzo



Día especial con los que nunca fallan 🤜🏼🤛🏼



Gracias a todos los asistentes en la presentación y gracias @atleticonovas por confiar en mi trabajo



Pronto, muy pronto 👩🏽‍💻🛫 pic.twitter.com/2wiHFZDq3E — Laura del Castillo (@delcastillo148) 16 de julio de 2022

El regreso de Aymerich y la llegada de Pablo Castro fue, como era de esperar, caluroso. Casi cien espectadores se congregaron en la terraza de Casa Telleiro, restaurante colaborador del club. El primero se mostró “muy contento de estar aquí de nuevo. Sabía que mi etapa en el Novás no acababa el verano pasado y éste es el lugar ideal para ser feliz”. Esa misma “morriña” sentía Pablo Castro. El ya ex pivote de Ibiza tenía ‘muchas ganas de volver a Galicia: “Siempre he sentido admiración por este club. Desde fuera se ve muy serio y cuenta con una afición que tengo muchas ganas de tener a favor”.