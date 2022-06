El IES Coruxo saca billete para Madrid

El gol de Asier Maquieira, “Maki”, de doble penalti, hizo saltar de júbilo a los aficionados del IES Coruxo desplazados con el equipo para disputar, en el Pabellón Polideportivo Lalo García, el Campeonato de España de clubes base. Ese gol, con el tiempo cumplido, metía al conjunto vigués en la fase final del campeonato, a la que acceden los cuatro mejores, y que se disputará en Madrid el próximo 25 y 26 de junio.

Pese a las adversidades que tuvieron que superar en tierras vallisoletanas en forma de expulsiones y de penaltis en contra, el conjunto alevín que entrena Javier Hernández, “Chicha”, supo sobreponerse para sacar adelante una competición en la que afrontaron su partido más serio el último día, ante la escuadra local. Después de superar sin excesivos contratiempos al EF Jarandilla (14-0) y al CD Amigos de la Merced (15-1), ayer por la mañana jugarían el partido decisivo, en el que se decidía qué equipo accedía a la fase final.

Ante el equipo local del Tierno Galván el conjunto coruxista llegó a ir ganando por 2-0 (gracias a los tantos de Gonzalo y de Brais), pero finalmente su rival pudo empatar a falta de un minuto. Con el tiempo ya cumplido pudieron marcar el 3-2 que desató la alegría en las filas coruxistas.

“Yo estoy eufórico. Me he emocionado y hasta tuve que salir del vestuario para que no me vieran llorar”, reconoce el técnico, que viajó acompañado de su segundo entrenador en la categoría Agus.

El equipo regresó en autobús por la tarde y hoy tendrá día libre, un pequeño descanso antes de empezar a preparar y la ilusionante fase final, donde se encontrarán con los ganadores de los otros tres grupos nacionales.

Antes de la cita madrileña del 25 y 26 de junio, disputarán el próximo fin de semana la final de la Copa Gallega, ante el Galicia Gaiteira, precisamente el rival con el que tendrían que jugar en la final del campeonato gallego y que no se presentó a disputar el encuentro. Pero la mente del IES Coruxo estará puesta ya en Madrid.

La plantilla del IES Coruxo estaba formada por los porteros Lucas y Alejandro, y por los jugadores Raúl, Asier, Pablo, Gonzalo (“Tuche”), Lucas (“Luki”), Anxo, Maki, Saúl y Brais. Todos ellos, junto a Javi Herández y Agus, fueron los artífices de una de las páginas más brillantes de la base del club.

Con un ojo en O Porriño estaba, además, “Chicha”, donde competía el equipo benjamín, al que él también entrena. En esta ocasión fue su hermano Alberto el que se sentó en el banquillo de un equipo que realizó un magnífico papel y que solo cayó en la primera jornada ante el Real Oviedo por 3 goles a 4. “Fue una pena porque iban todo el partido ganando y les metieron el cuarto a falta de escasos segundos. Estaban hundidos”, se lamenta Hernández. Acabaron en la segunda posición.