Telefónica ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que ha alcanzado un acuerdo con Dazn para seguir emitiendo a través de Movistar+ todos los partidos de LaLiga durante las cinco próximas temporadas. El pacto sellado entre las dos adjudicatarias de los derechos de Primera División se cifra en un total de 1.400 millones de euros, a razón de 280 por temporada, tal y como publica El Periódico de España.

El acuerdo no es bidireccional, lo que implica que Dazn no emitirá a través de su OTT los partidos adjudicados en la subasta a Telefónica, cinco por jornada, además de tres de ellas en exclusiva. Se trata, en todo caso, de un acuerdo "no exclusivo", por lo que la operadora británica podrá revender su paquete de partidos a otras plataformas.

Todo queda a expensas, en todo caso, de la decisión que tome la propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre la capacidad de Telefónica de comprar derechos por un periodo superior a tres años. A priori cuenta con esa limitación, pero ha solicitado una autorización formal para revocarla y está a la espera de respuesta.

Telefónica y Dazn se impusieron en la subasta celebrada en el mes de diciembre, repartiéndose los derechos de LaLiga entre las temporadas 2022/23 y 2026/27 por 990 millones de euros por temporada, 4.950 en total. Cada una de las operadoras se hizo con cinco partidos por jornadas y la española adquirió tres de ellas para su emisión en exclusiva.

Movistar abona por sus paquetes 520 millones por temporada, lo que sumados los 280 acordados ahora por Dazn dan un total de 800 millones. Esa cifra supone un ahorro "del 15%", según destaca la propia Telefónica, con respecto a la cantidad que pagaba hasta ahora por emitir todos los partidos de Primera.

Los clientes de Movistar+ verán los partidos a través de dos vías distintas. Cinco de ellos a través del tradicional canal de fútbol de Movistar y los otros cinco a través de la OTT o los canales lineales de Dazn, integrados en la plataforma de Telefónica.

Telefónica, no obstante, deberá ofrecer sus paquetes propios a terceros, fruto de las obligaciones a las que está sometido por parte de la CNMC. Orange ya ha anunciado que mantiene interés en seguir ofreciendo LaLiga, si bien tendrá que negociar con ambos adjudicatarios por separado para mantener la oferta completa.