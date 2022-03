El Zorka Traviesas no ha podido lograr el ascenso a OK Bronce. Quizá la responsabilidad pesó demasiado a los jóvenes olívicos, que tras derrotar al Compostela por 5-4 en semifinales se medían al Deportivo Liceo, que había superado al Compañía de María en los penaltis tras un 3-3. El Traviesas había ganado a los liceístas 5-3 hace un mes en liga regular, pero ayer cayeron 8-1. “Un día horrible”, se resigna el entrenador, Jorge Urdiales. Pero con lectura positiva. El hockey vigués ha iniciado su resurección. “Como les dije a mis jugadores, lo que hicimos tiene más valor que ganar. Ver 500 personas en el Carmen, gente hasta de pie... Eso no tiene precio”.