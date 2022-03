Se acerca el final de temporada para el PBB, que lo hace con los deberes hechos y la permanencia en el bolsillo. Esta tarde reciben a un Betanzos que no tiene la permanencia asegurada, por lo que no será un partido cómodo para los porriñeses. Jenaro Alonso, técnico del PBB, apuntaba ayer que “llegamos justos al partido. A la baja de Lucas se ha unido la de Manu, que en el partido contra León se le salió el hombro y no tenemos claro cuando será la fecha de vuelta. No obstante recuperamos a 3 jugadores que contra León no estuvieron, como son Oki, Iker y Joel por lo que tendremos alguna arma más.