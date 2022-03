30. ACANOR NOVAS VALINOX: García Lloria, Dorado, Iago Flores (2), José Leiras (4), Paulo Dacosta, Germán Hermida (4), Molina (2), Eloy Krook (3), Gabi Chaparro (1), Miguel Trigo, Héctor Gil (1), Alen Muratovic, Guillermo Rial, Henrique Petter (6), Yago Santomé, Pau Ferre (7).

19. FERTIBERIA PUERTO SAGUNTO: Ignasi Admella, Alejandro Alfonso (4), Alex Ortega (1), Arón Díaz (2), Cunha (1), Miranda (4), Pablo del Rincón (1), Dani Martínez, Adrián Nolasco (4), Javier Manzano, Daniel Sedano, Luis Arnau, Poveda (1), David López, Matic Pamgerc (1).

ÁRBITROS: Oriol Álvarez y Raúl Escoda. Excluyeron dos minutos a Paulo Dacosta, Eloy Krook y Iago Santomé, por el Novás y a los visitantes Alex Ortega y Pablo del Rincón.

PARCIALES: 4-1, 5-3, 8-6, 11-8, 13-9, 15-10 (descanso), 16-13, 20-15, 23-15, 26-15, 28-18, 30-19 (final).

INCIDENCIAS: Primera jornada de la fase de ascenso de la División de Honor Plata Masculina, disputado En el Pavillón Municipal de O Rosal.

El Acanor Novás Valinox comenzó la segunda fase de la Liga a lo grande. El conjunto de O Rosal se “merendó” a uno de los grandes favoritos al ascenso, el Fertiberia Puerto Sagunto, equipo descendido de ASOBAL y líder del grupo B de la División de Honor Plata Masculina en la primera fase.

Pero ayer era el Novás el que parecía el líder. Sin presión alguna, se dedicó a disfrutar. De entrada, cambios en el equipo: Héctor Gil en portería y el regreso de Petter, tras su lesión, fueron los más significativos y ambos fueron protagonistas. Desde el inicio, el Novás dominó. No tardó nada en ponerse por delante en el marcador y no soltó ese dominio durante los sesenta minutos de juego. El conjunto dirigido por Álvaro Senovilla parecía cómodo y convencido de sus posibilidades y así jugó, con una defensa muy activa y perfectamente refrendada por un Gil enrachado, mientras que en ataque eran tremendamente resolutivos. En el minuto 13 (8-4), llegó el primer tiempo muerto del Puerto Sagunto, que no encontraba la tecla para frenar a los locales. Y nada les paró. Las paradas de Héctor Gil, los goles rápidos a la contra y la frescura que se notaba en el equipo llevó el partido al descanso con 15-10 en el marcador.

En la reanudación, pasó el Novás su peor momento. El Puerto Sagunto salió enchufado y el Novás estuvo dubitativo en un par de acciones y ello se vio reflejado en el marcador. Los visitantes se pusieron a dos tantos (17-15, min. 36), pero la reacción local fue espectacular. Tras un parcial de 4-0 (21-15, min. 41), Toni Malla solicitó tiempo muerto, pero ya nada podía frenar la fe del Novás que regresó con la misma fuerza y confianza a la cancha para cerrar el parcial sin encajar ni un gol hasta el 27-15 (min. 50). Enorme el trabajo defensivo del equipo, las ayudas, la frescura y cuando era necesario, Héctor Gil respondía con sus paradas.

Los últimos minutos fueron un regalo para la grada que disfrutó al máximo del magnífico espectáculo que estaba ofreciendo su equipo, en el que no se notaban ni las rotaciones ni el cansancio, sólo las ganas de disfrutar.