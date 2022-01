Toni Kroos, centrocampista alemán del Real Madrid, aseguró este jueves, en una entrevista concedida a Televisión Española, que le gustaría retirarse en el conjunto blanco.

"Estoy muy contento aquí, no sólo yo, también mi familia. Mi idea y la del club es retirarme aquí", declaró el centrocampista alemán, que llegó al Real Madrid en la temporada 2014-15.

Kroos también analizó otros temas de actualidad y se refirió a la posible llegada la próxima temporada del jugador del París Saint-Germain Kylian Mbappé: "Es difícil saberlo, porque todo depende de la situación de su contrato. No me sorprende que el Real Madrid lo quiera fichar. Es un jugador 'top'. No es un secreto que el Real Madrid le quiere. En mis ocho años aquí, se ha hablado de muchos nombres y sólo ha llegado un veinte por ciento", dijo.

También tuvo palabras para uno de los compañeros de Mbappé en el PSG, Sergio Ramos. Sobre su ex compañero, indicó que no sólo "es un capitán", sino que tiene una buena relación con el defensa español contra quien será "raro" enfrentarse en la Liga de Campeones.

Además, se refirió al partido de cuartos de final de la Copa del Rey que enfrentará a su equipo con el Athletic. Varios jugadores del Real Madrid tendrán poco tiempo para recuperarse después de sus compromisos internacionales con diferentes selecciones sudamericanas y a Kroos pareció no gustarle cómo estaba diseñado el calendario.

"Es difícil de entender con el tiempo que hay. Tenemos partidos de la selección y luego un partido muy importante para nosotros en Bilbao. Ahora, lo más importante es ese encuentro", declaró.

Sobre cuál es el rival para conseguir la Liga, reconoció que, en estos momentos, es el Sevilla y señaló que el Real Madrid tendrá que pelear "hasta el final" el campeonato.

Sobre el belga Eden Hazard, que sigue sin triunfar en el equipo de Carlo Ancelotti, manifestó que cree en el ex jugador del Chelsea y apuntó que tiene que hacer "todo" para volver a ser el jugador que siempre fue. "Puede ayudarnos muchos", concretó.

Por último, tuvo palabras para Xavi Hernández y dejó claro que cuando habló del técnico del Barcelona antes del partido de la Supercopa de España no fue "una falta de respeto".

"Lo quería aclarar. Están mejorando (el Barcelona). Fue un partido muy importante y nos lo pusieron muy difícil. Tienen calidad todavía", concluyó.