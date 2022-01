El gallego Santi Tarrío ha dejado huella en su estreno en el Abu Dhabi HSBC Championship, primera prueba de 2022 del Circuito Europeo, al firmar un asombroso golpe en el hoyo 17 de la última jornada que ha dado la vuelta al mundo y ha dejado impresionados a los aficionados al golf. Sucedió el pasado domingo cuando el santiagués, que por primera vez disfruta de la tarjeta en el Circuito Europeo, estaba a punto de acabar su última vuelta. En el hoyo 17 se fue demasiado largo y la bola acabó en una zona imposible, pegada al talud de un búnker. Sin posibilidad de golpear en dirección a la bandera, al gallego se le ocurrió una solución “creativa” y que en el mundo profesional se ha visto en contadas ocasiones (Phil Mickelson la ha utilizado alguna vez). Se trataba de tocar la bola de tal manera que saliese por encima de él y acabase a su espalda. Un ingenio que requería de atrevimiento y altas dosis de ingenio.

El “caddie” del inglés Matt Wallace, que compartía partido con él, al ver la escena no dudó en sacar su teléfono móvil para grabar el golpe y gracias a ese gesto (no había televisión en directo al tratarse de uno de los primeros partidos del día) el mundo del golf pudo asistir a la maravilla del gallego. Tarrío golpeó en una postura complicada y la bola hizo justo lo que él imaginaba. Tras un golpe bastante violento se elevó a mucha altura y acabó a un par de metros del hoyo entre los aplausos de quienes seguían la escena en esos momentos.

Desde entonces el santiagués -y devoto seguidor del Celta- se ha convertido en protagonista gracias al vídeo de las principales páginas de golf de todo el mundo. Y mucho más gracias al vídeo que un amigo le grabó a él y a su caddie, Noelia García, en el que explicaban los pormenores del golpe. Tarrío y Noelia García, gallega también, son pareja deportiva y también en el ámbito personal y el vídeo demuestra la complicidad extraordinaria que hay entre ambos. Primero por los reproches que se hacen sobre el error en el golpe anterior, que según Tarrío se debió a una mala elección de Noelia. Pero después la gallega sorprende por su reacción cuando el santiagués le explica cómo piensa dar el golpe: “Pero Santi, ¿qué hostias vas a hacer?” fue la expresión utilizaba por la caddie en el campo de Dubai. Noelia explica que para tomar la decisión les ayudó el hecho de que Tarrío fuese con seis golpes sobre el par “porque si llegamos a ir cinco bajo el par….”. En ese momento el santiagués puntualiza: “En ese caso habría habido hostias en el green porque yo querría seguir dando el mismo golpe, pero no creo que ella me dejase”. Ambos coinciden en el agradecimiento al caddie de Matt Wallace porque “si no llega a grabar el golpe nadie se hubiese enterado”.

Tarrío cumplió su objetivo en el primer torneo del año. Consiguió jugar las cuatro vueltas después de superar el corte para finalizar en la posición número 68 de la clasificación. Esta semana confía en estar en la segunda cita de las Rolex Series, también en Dubai.