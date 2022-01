El circuito de carreras populares Run Run Vigo 2022 arranca este domingo con la Subida ao Castro (10:00 horas) y acabará con la prueba Érguete e Corre (11 de diciembre). El calendario incluye otras nueve citas: Calvario 5+5 (13 de febreiro), que ya ha abierto el plazo de inscripción, 10K de Teis (6 de marzo), Vig-Bay (10 de abril), Carreira da Cereixa (29 de mayo), Correndo por Vigo (11 de junio), Nocturna de San Xoán (23 de junio), 10K do Berbés (11 de septiembre), Vigo contra o Cancro (16 de octubre) y Vigo+11 (13 de noviembre).

Abel Caballero presidió la presentación del circuito. “Estoy muy orgulloso de comunicar que regresa la Run Run”, declaró el alcalde, que recordó que esa cifra de once carreras supone un récord histórico. En 2020 se habían previsto incluso doce, pero la pandemia obligó a suspender la agenda tras la disputa de las tres primeras. Se ha caído la Happy Go Running, que la Uvigo no organizará este año.

Caballero, acompañado por el concejal de Deportes, Manel Fernández, y por Karen Castro y Ana Alonso, ganadoras de las principales categorías femeninas en 2019, agradeció el esfuerzo a los organizadores, también presentes, a los que calificó como “un equipo superlativo”. Como novedad, en las pruebas que tengan dos distancias de competición con chip (5K y 10K, 6,6K y 10K o media maratón y maratón), las dos carreras puntuarán para el circuito, aunque menos la de menor distancia.