Sara Alonso; Ainoa, Elena, Sara Álvarez “Muñi”, Andrea Mariño “Drus”, “Equis” Márquez, Nerea Cruz (Cris, min. 67) , Paula Lorenzo, María Calvar, Noelia (Ainara, min. 77) e Irene (Yaiza, min. 68).

0. Umia CF

Antía Fernández; Laura Rodríguez (Nerea, min. 77), Carla Rial, Ainhoa Varela, Minerva (Antía González, min. 62), Carla Piñeiro, Laura Souto (Cristina, min. 58), Noa (Sara Álvarez, min. 77), Mirian Domínguez, Nati Sánchez, Eva López y Mirian Domínguez.

Gol: 1-0 (min. 44), Irene, de penalti.

Árbitro: Rubén Extremadura (Delegación de Vigo). Expulsó al técnico visitante “Jito” Quintana (min. 43) y amonestó a Ainhoa Varela.

Incidencias: Municipal de As Relfas. Decimosexta jornada en el grupo 1 de Primera Nacional. Las “Vikingas de Barrantes” estuvieron arropadas por su afición, que ganó el duelo en la banda. Asistieron al partido Fernando Iglesias, vicepresidente de la RFGF, y Amancio Varela, responsable del fútbol femenino en el estamento federativo autonómico.

El Sárdoma CF exprime sus días en la segunda plaza con una victoria pírrica y los aplazamientos del Friol. Fue, como siempre en casa, un partido cargado de sufrimiento, pero esta vez salió cara. El equipo entrenado por David Ferreiro tenía que ganar y lo hizo ante un conjunto que, de vencer, se colocaba a un punto y con un partido menos. Ahora, las viguesas se alejan en siete puntos y con los enfrentamientos directos a favor en caso de empate.

No fue un encuentro bueno. Una primera parte equilibrada dio paso a un segundo periodo vigués mucho mejor, pero sin definición. Arriba, mal día. Si generas media docena de ocasiones y no marcas, cualquiera te puede dar un susto.

El choque, además, tuvo sus polémicas. Una mano de Elena en el área protestada por las visitantes y dos penaltis. El Umia se quejó de ambos, casi consecutivos, señalados en su contra. El primero, con sus aficionados pegados a la jugada, supuso un rugido de desaprobación a la decisión arbitral. Protestó la guardameta Antía, ex del Valladares (hace año y medio Jacobo Lorenzo la descubrió para la portería, porque en el Valladares B era lateral izquierda), sus aficionados y Jito Quintana, el técnico visitante. Extremadura Hernández decretó penalti por derribo de la portera a Noe. La ponteareana no lo entendía porque primero había tocado balón. El caso es que Irene lanzó la pena máxima, mal, Antía rechazó el tiro al medio y, además, le volvió a sacar el segundo remate, a bocajarro, a la delantera viguesa.

No era el día de Irene, no. Minutos antes, un centro por la banda derecha dejaba a la viguesa sola para fusilar. Se precipitó y forzó un pésimo remate. No fue la única. El equipo, por momentos, era un manojo de nervios. Demasiados puntos perdidos en casa acaban por hacer mella aunque como equipo visitante roces la perfección.

El rival ganaba por momentos la pugna en el centro del campo, pero tampoco producía arriba. Sin Nuria Torres en la convocatoria y con Natalia Sánchez alejada del brillo de otros choques, tampoco ofrecían pegada.

El Sárdoma tuvo una virtud. No se vino abajo con el penalti fallado y en el 43, un par de minutos después, Antía salía mal en una galopada de Irene y la derribaba. Esta vez Irene lanzó a la derecha de la portera y no falló.

En el segundo tiempo, las blanquiazules gozaron de hasta seis ocasiones para sentenciar. Ni Irene, ni Noe, “Drus”, Cris o Ainara (dos), que hizo la mejor jugada del partido (min. 81) atinaron. Cuatro disparos fuera en las mejores condiciones y dos rechaces de la arquera visitante. Como es de rigor, eso supuso unos minutos finales de sufrimiento, con ocasión de Eva López que atrapó Sara. Primer triunfo sardomista en casa este año. La pelea por el ascenso a la nueva categoría, intacta.