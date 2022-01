El parón navideño, aunque solo un punto y seguido, invita a la reflexión. Los entrenadores de varios de los principales equipos del área viguesa y del sur de la provincia analizan cómo ha transcurrido su temporada y qué esperan de lo que resta, ahora que las ligas encaran su reactivación. Aunque sus aspiraciones, condicionantes y clasificaciones difieren, la mayoría coincide en su satisfacción en términos de esfuerzo. Batallan en general contra adversarios más poderosos; por Europa los menos, la permanencia o el ascenso los más, pero siempre escasos de dinero. Un retrato del deterioro del deporte de élite de la zona durante la última década.

El Celta habita en su propio universo. El Coruxo podría igualarse en el afán y la precariedad a los otros deportes. El balonmano femenino constituye una excepción, con el Mecalia Guardés consolidado en la zona noble y el Conservas Orbe Rubensa empeñado en instalarse cerca. Pero también ellos sienten cómo otros proyectos (Gijón, Málaga, Valladolid) han ido ganando potencial, desbordándolos, sin que Bera Bera y Rocasa aflojen.

En el balonmano masculino, el Acanor Novás Valinox mantiene los latidos al sur de Cangas, aunque sufriendo para cuadrar las cuentas. El balonmano vigués, tan rico en su trabajo de cantera como disperso en sus voluntades, sigue huérfano desde la implosión del Octavio. El Reconquista es el mejor colocado en Primera Nacional.

En baloncesto, la recomposición de categorías ha complicado las opciones de ascenso del Celta Zorka Recalvi. El PBB asombra en Liga EBA, aunque sin consentirse delirios de LEB Plata en términos de estructura. El Iberconsa Amfiv se mantiene como imprescindible en Divisivión de Honor de silla de ruedas, en un ciclo de renovación de su plantilla, pero perdiendo el paso de aquellos clubes que han ido ganando músculo para oponerse a Ilunion, como Bilbao, Mideba o Albacete.

El Celta Zorka Recalvi jamás descendió de Liga Femenina. Renunció a la plaza por responsabilidad. Lo mismo que hizo en su día el Kaleido Universidade de Vigo de Rugby, que penaba en Honor B tras sus años en máxima categoría. El club apuesta por la cantera como el Club Vigo Voleibol, que sobrevive en Superliga 2 sin patrocinador, y como el Ganomagoga, que intenta amalgamar el vivero vigués de fútbol sala.

Hay otros, cada uno diferente sobre un tejido similar: penurias económicas y glorias olvidadas; ausencia de proyectos comunes que aúnen energías; cantera y esperanza. Todo se ha perdido y todo es aún posible. En 2022 se reanuda el camino.

José Ignacio Prades, entrenador del Mecalia Guardés

“No estar en Europa nos dará más desahogo”

El Mundial obligó a detener la Liga Guerreras Iberdrola en la décima jornada. El Mecalia es sexto, con un partido menos, que disputa contra el Morvedre el día 8. El Bera Bera ya galopa hacia el título. “El equipo ha respondido a lo que se pretendía, que era pelear con todo el mundo. La competición es cada vez más exigente”, analiza José Ignacio Prades. “Los equipos aumentan su presupuesto. Hay más que pelean por estar en puestos europeos. Hemos tenido la mala fortuna de no poder contar con las dos brasileñas. Nuestra plantilla es más corta que la temporada anterior. Jugando miércoles y domingo, el último mes se hizo duro. Estamos contentos con el rendimiento del grupo”. Prades es optimista: “No estar ahora inmersos en competición europea nos dará un poco más de desahogo. Intentaremos que nos pueda ayudar alguien más, no sé si en forma de fichaje o de recuperación. Enero es muy importante. Intentaremos sacar ocho puntos que nos permitan cerrar la primera vuelta en zona alta para aspirar luego a Europa”.

Isma Martínez, entrenador del Conservas Orbe Rubensa Porriño

“Enero será crucial, marcará nuestro devenir”

El Conservas Orbe Rubensa Porriño es décimo, con un partido menos. Los puestos de peligro siguen cerca. “No es para estar satisfecho”, admite Isma Martínez, que argumenta: “Hemos tenido muchos percances. Hemos perdido a gente importante que no ha jugado ni un minuto o como Antía Espinheira, que solo ha jugado 160 en lo que llevamos de año. No estamos contentos con la clasificación. Sí valoro el trabajo y el crecimiento del grupo, sobre todo la implicación y el compromiso. Pero tenemos que sumar más”. El técnico confía en ganar ese partido aplazado contra el colista, en Lanzarote, el día 11. “Marcará bastante nuestro devenir. Nuestro objetivo es estar entre los ocho primeros. Estamos un poco lejos. Tenemos ahora todos los enfrentamientos directos. Este mes va a ser clave, crucial. Se presenta un año nuevo lleno de incertidumbres. Nos jugamos muchas cosas. No sabemos con qué jugadoras podremos contar. El objetivo está intacto. Enero es crucial. Tenemos la eliminatoria de Copa. Nos encantaría meternos en la fase final”.

Álvaro Senovilla, entrenador del Acanor Novás Valinox

“El objetivo de los cinco primeros está vivo”

El Acanor Valinox acarició el sueño de Asobal la pasada temporada. El impacto del COVID en el número de abonados generó un desfase presupuestario. En la actual el objetivo es meterse en la liguilla de ascenso, que incluye a los cinco primeros de cada grupo. Los rosaleiros son sextos en una tabla apretada. “A nivel de trabajo, es una valoración magnífica”, asegura Álvaro Senovilla sobre las diez primeras jornadas. “Dentro de las dificultades que tuvimos en pretemporada y en el inicio, con muchas lesiones, hemos ido afianzando nuestro juego faltando aún piezas importantes. Nos restan ocho partidos de cara a lograr el gran objetivo, que es entrar entre los cinco primeros, lo que te da la permanencia en la categoría. Para un club que tuvo problemas con el descuadre de presupuesto y con una plantilla de la que se fueron jugadores importantes, viniendo otros que no tenían quizá ese nivel, hemos logrado muy buenos resultados. Nuestro objetivo está más que vivo. Intentaremos seguir en esta línea. La lucha está muy abierta”.

Cristina Cantero, entrenadora del Celta Zorka Recalvi

“Nuestra plantilla no se puede permitir bajas”

El Celta Zorka Recalvi es décimo –el primero asciende directo; del segundo al noveno disputan play off– en la nueva Liga Challenge. “La primera vuelta ha sido la que me esperaba”, asegura Cantero. “El equipo ha tenido una buena línea de trabajo. Hemos competido en todos los partidos salvo en Murcia. Es verdad que hemos tenido derrotas que nos han dolido porque no hemos estado tan definitivas en el último cuarto. Por las cosas que nos han ido pasando, entre lesiones o la llegada más tarde de las extranjeras, más o menos estamos donde deberíamos por lo que hemos hecho en pista. Espero que el COVID nos deje enganchar entrenos y tener a todas para competir. Nuestra plantilla no se puede permitir tener muchas bajas. No tenemos grandes individualidades y hemos buscado el juego coral. Nos necesitamos unas a otras”. Sobre el futuro, indica: “Espero que seamos capaces de ser más sólidas y sacar alguna victoria más fuera. Necesitamos estar frescas mentalmente. A ver si somos capaces de meternos en play off. Estaremos ahí”.

Jenaro Vázquez, entrenador del PBB Porriño

“Nos queda un duro trabajo por delante”

Tercero en su grupo de Liga EBA, con doce victorias y solo tres derrotas. Extraordinario balance de una plantilla en la que nadie cobra. “Hemos estado a un nivel muy alto, teniendo además en cuenta todas las circunstancias”, recuerda Jenaro Vázquez y menciona: “Perdimos a nuestro capitán, Daniel, y a tres jugadores superimportantes, Losada, Cabaleiro y Víctor. Le debemos unir la marcha por lesión de Jens. Eso le da un valor extra. El trabajo de jugadores, ayudantes y preparador físico ha sido de diez. No puedo más que darles las gracias y felicitarlos”. Vázquez no descompone su discurso contenido: “Esto no ha hecho más que empezar,. Nos queda un duro trabajo por delante. No existe un objetivo más allá de la permanencia, pero no renunciaremos a nada. Debemos mantener el nivel de concentración y si fuera posible subirlo sería perfecto. En la segunda vuelta tenemos un hándicap; nos quedan los desplazamientos más largos. Debemos hacer una buena planificación para que nos afecte lo menos posible. Buscaremos seguir creciendo”.

César Iglesias, entrenador del Iberconsa Amfiv

“Si seguimos así, podemos mirar hacia arriba”

El Iberconsa Amfiv, de los pocos clubes vigueses que ha podido celebrar conquistas en la última década (el título de la Challenge Cup en 2017), ha tenido que resolver en los últimos años la marcha de piezas familiares (Envó, Cronau). Ha acudido al mercado con menos maniobrabilidad que sus adversarios. El equipo es séptimo (3/3), aunque el torneo está aún muy tierno al haber parado por el Europeo. “Estamos muy satisfechos de cómo ha ido hasta ahora”, manifiesta César Iglesias. “Nos hemos enfrentado a todos los equipos que pelean por la permanencia salvo Las Rozas, que jugaremos este fin de semana, y a todos esos los hemos vencido. Ese deber cumplido nos da tranquilidad y cierto colchón para afrontar los partidos contra los equipos de arriba sin la presión de tener que sacarlos sí o sí. Con tantas incorporaciones este año, hemos logrado conjuntarlos y no lo hemos notado en la competición. Todo sigue muy abierto. Nuestro objetivo es sumar para mirar hacia arriba y poder replantearnos, si seguimos así, objetivos más ambiciosos”.

Lucas Fernández, entrenador del Ganomagoga

“Hemos ganado madurez para la segunda vuelta”

No había un equipo vigués masculino en Segunda B desde la renuncia del Bembrive en 2016. El Ganomagoga es decimotercero a falta de un partido para acabar la primera vuelta. “Hemos sido regulares en la línea de trabajo. Estamos muy contentos por haber competido en todos los partidos, aunque la exigencia del grupo no nos permite estarlo con la situación. Algunos puntos se nos han quedado por el camino”, evalúa Lucas. “Los equipos jóvenes pecamos de muchos errores. Nos ha penalizado. De cara a la segunda vuelta no lo hará tanto. Hemos ganado en madurez. El equipo es reconocible por la continuidad de los jugadores y nuestra identidad. Somos fieles a lo que nos ha funcionado estos años. Estamos a tres puntos del quinto y a seis del play off de ascenso. No miramos a ese play off, pero sí a sumar todos los puntos posibles. Será un final de temporada exigente y apasionante. Esperamos no llegar con la calculadora. Nuestro objetivo no era la permanencia, sino crecer como grupo, pero si la logramos, sería un éxito”.

Chema Fernández, entrenador del Kaleido Universidade de Vigo

“Nuestra meta es dar el salto en un par de años”

El Kaleido renunció en 2020 a su plaza en División de Honor B para centrarse en el trabajo con la cantera, a la espera de que las nuevas camadas lo devuelvan de manera natural y sostenible a esa categoría. Con el histórico Chema Fernández al frente, el equipo marcha invicto en el grupo sur de la Liga Galega. “Estamos en una división donde nuestros jugadores no tienen mucha competencia. Los veteranos son buenos y los jóvenes están muy bien formados en nuestra escuela pero sin exigencia por el nivel del rugby gallego. Esa es la preocupación que tengo cuando nos enfrentemos a los equipos del otro grupo y a una posible fase de ascenso, si estaremos preparados para aguantar la presión o para ir detrás en el marcador”, confiesa. “Nuestro objetivo es jugar la fase de ascenso y en un par de años dar el salto con el empuje de los jóvenes y afianzados por la experiencia de los veteranos”. El club trabaja en la incorporación de más patrocinadores y espera que el Concello cumpla la promesa de proporcionar un campo que acerque el rugby a la ciudad.

Pablo Parga, entrenador del Vigo Voleibol

“Los demás tienen más dinero; nosotros, ilusión”

El Vigo retuvo su plaza en Superliga 2 gracias a la ampliación del cupo. Ahora es antepenúltimo. “Somos un equipo muy joven, con chicos de 20 y 21 años –solo hay un jugador de 26– y presupuesto limitado. Se produjeron seis bajas. Hubo que reestructurar el equipo y empezar a conocernos más. El cambio de entrenador ha sido grande para los chicos. Es una liga muy igualada. Subes y bajas muy rápido en la clasificación. Estoy contento con los resultados y con el grupo, que quiere entrenar duro. Los demás tienen más dinero y fichan a gente contrastada”, valora Parga, que tardará en recuperar a algún jugador tras las vacaciones. “Es gente que no cobra y hay que adaptarse”. El día 15 reciben en Coia al Utrera. “Tenemos que viajar bastante a Extremadura, pero también partidos contra rivales directos en nuestra casa. Tenemos ilusión y ganas. Nuestro objetivo es que los chavales mejoren día a día, ser competitivos y mantener la categoría con tranquilidad. Y que la gente se acostumbre a entrenar como si fuesen profesionales para subir el nivel de cara al futuro”.