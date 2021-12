Cardama se lo empieza a creer

Carmela Cardama acaba de cruzar la meta del Sport Ireland Campus de Fingal. Se le nota el esfuerzo en la tez colorada. Ha quedado octava en el Europeo de Cross. Bailotea de felicidad mientras un miembro del departamento de prensa de la Federación Española de Atletismo la entrevista. “Quiero competir al más alto nivel y me toca empezar a ponerme ahí, aunque no me lo crea del todo”, confiesa. Sucedió el pasado domingo. Concluye el año solar mientras prosigue el atlético. Este 2021 en sus postres fija el despegue de Cardama. No por su despliegue de clase sobre la hierba dublinesa ni por su histórica victoria en los 10.000 metros del campeonato universitario estadounidense, a comienzos de junio. Ni siquiera por su fichaje por la marca On Running, que cuenta entre sus patrocinados con Javier Gómez Noya, y el equipo OAC, anunciado pocos días después y que supone su aterrizaje en el profesionalismo. Es porque de alguna manera asimila que todo eso obedece a su calidad. Se lo ha empezado a creer y en ese camino de constancia, talento y fe aparece como meta París.

“Ha sido un buen año”, acepta la viguesa, que disfruta de algunos días de vacaciones en su ciudad natal. “En marcas no he mejorado mucho; un poco en el 10.000 pero nada más. 2021 ha sido importante en cuanto a campeonatos y títulos, ganando tanto la conferencia como el campeonato nacional en Estados Unidos. Y firmando con On Running. Eso me ha dado el impulso para quedarme allí”.

Cardama se mudó a América en 2015 por compaginar sus estudios de Psicología con el atletismo. Primero, en la universidad de Florida State; desde 2017, en la de Oregón. Durante cuatro años maduró en Eugene bajo la tutela de Helen Lehman-Winters. Una asociación culminada con ese título de 10.000 de la NCAA. Lo logró con un crono de 32:16.13, la decimocuarta mejor marca nacional de todos los tiempos. Es la primera española que reina sobre el tartán estadounidense.

Su ciclo universitario concluía así, entre laureles. Cardama había decidido probar el profesionalismo. A finales de junio acordaba su contrato con On Running y su incorporación al equipo OAC (On Athletic Club), que dirige Dathan Ritzenhein. En realidad, la resolución de un cortejo que se había iniciado ya en 2020. “Hablé con diferentes marcas, managers y entrenadores. A On y a Dathan los conocí el año pasado. En octubre fui a visitar su sede en Boulder (Colorado). Dathan ya sabía de mí, me había visto y había hablado con mi entrenadora. Finalmente aposté por ellos. Yo tenía muy claro lo que quería; no solo el apoyo de la marca, sino el apoyo de un sistema, de un grupo formado y un entrenador. Lo reduje mucho a dos o tres opciones y opté por esta”.

“Helen ha sido parte del proceso de hablar con Dathan, recomendarme, saber qué opinaba ella...”, aclara Cardama. “Tengo una relación muy buena con las personas que me han echado un mano en la Universidad de Oregon, sobre todo con ella. Seguimos en contacto, ahora más como colega, como mentora. Hablamos frecuentemente. Fue un apoyo que ella también confiara en Dathan y me ayudase a decidir qué sitio sería mejor para mí, no solo como atleta sino dónde iba a estar más contenta”.

El atleta, en España, firma con un club o una marca pero puede establecerse en el lugar que prefiera e integrarse en una estructura colectiva o trabajar por su cuenta. En Estados Unidos, además de esa opción, existen grupos de trabajo que se relacionan de manera exclusiva con una marca concreta. “Esther Guerrero tiene su entrenador y su grupo pero es la única que está con New Balance. Los grupos de Serrano y de Uriel se han ido juntos a Kenia. El entrenador no va con ellos. Son personas de diferentes marcas que han decidido realizar juntos un entrenamiento de altura”, ejemplifica Cardama. “Allí tenemos otra forma de hacerlo, con grupos de entreno. Todos los atletas están patrocinados por la misma marca y con el mismo entrenador”. Es el caso de OAC, creado en 2020 por Dathan Ritzenhein, tres veces olímpico, bajo el auspicio exclusivo de On Running. “Yo estoy con mi grupo en el mismo sitio y todos representamos a On Running. Nuestro entrenador nos organiza los fisios y los campamentos de alto rendimiento”.

El traslado en verano de Eugene, en Oregón, al norte de la costa del Pacífico, a Boulder, en Colorado, en el suroeste de los estados montañosos, ha implicado un cambio radical de ecosistema, clima, vida y amistades. Todo un reto personal para la olívica: “Me fui a Oregón sin conocer a nadie, pero durante cuatro años allí hice muchas amistades y relaciones del día a día. Este ha sido un cambio muy grande, no solo por ir un sitio donde no conocía a nadie, aunque fuesen mis compañeros. Son gente estupenda. Pero al principio fue duro, yo estaba lesionada. Estaba volviendo a correr. La mayoría estaba yendo a los Juegos Olímpicos o a la Liga Diamante, mientras yo me iba a la bici o la piscina”. Respecto al entorno, compara: “Oregón me gustaba mucho. Se parece a Galicia, llueve mucho y tiene ese rollito místico. Pero Colorado me encanta, con sol todos los días y calidad para entrenar. Puedes correr millas y millas de trails (senderos), por sitios muy diferentes. Boulder está muy bien”.

La elevadísima calidad media de los miembros del OAC ha constituido otro desafío para Cardama. Cinco de sus atletas participaron en los Juegos de Tokio. “No son pocos”, bromea. La olívica ha tenido que sacudirse los miedos y la desconfianza en sus propias fuerzas. “Es algo de lo que Dathan se dio cuenta rápidamente, antes de que yo hubiera firmado. Me lo dijo hace un año, cuando estábamos empezando a tener estas conversaciones, antes de que me decidiera por un equipo. Me ha empujado mucho.”.

–Si quieres correr en 15 minutos (el 3.000), tienes que empezar a correr con la gente de 15 minutos –le recomendó Ritzenhein.

En Boulder, Cardama se ha encontrado con Alice Monson, mediofondista de Wisconsin, con una plusmarca personal de 14.44.

–Con esta chica no voy. Me saca 30 segundos –mencionó Cardama antes de un entrenamiento.

–No, vete con ella. Hay que estar ahí. Métete. Ya verás lo que aguantas y lo que no. De ahí empezaremos a mejorar. Si quieres estar a cierto nivel, tienes que empezar a ponerte con otros de ese nivel. No puedes estar esperando a que te llegue el día – replicó Ritzenhein.

Paradójicamente, ese salto de calidad en sus rutinas se conjuga con un calendario “menos exigente que el universitario”, analiza Cardama. “Yo tenía que representar a la universidad en competiciones y calificatorios. A nivel profesional me puedo permitir competir mucho menos que antes”. Entre agosto y septiembre la viguesa solo ha participado en una prueba a campo a través en América y en el Europeo de esa misma modalidad. No volverá a competir hasta febrero.

Sus citas no se decidirán a partir de ahora por la cantidad o el compromiso, sino por el nivel y su idoneidad en el plan de progresión que Ritzenhein ha trazado para ella. “Son muy específicas y muy preparadas”, indica. “Espero tener más oportunidades de venir a España, pero ya estoy teniendo objetivos de competir a nivel europeo y mundial. Las que haga en España se tienen que adaptar y formar parte de ese camino que me lleve allí. No creo que haga el Campeonato de España de cross. Ahora mismo me voy a enfocar a la pista, al Mundial en julio y el Europeo en agosto. Lo que venga bien en medio lo haré”.

La relación con On Running y OAC se ha establecido hasta 2024. “Tengo la suerte de contar con su apoyo durante el ciclo olímpico”, agradece. “Me voy a quedar con el mismo entrenador y con la misma marca, a menos que ocurra algo fuera de lugar.” Al fin, aquella niña del Comesaña que volaba como un cometa, con su coleta al viento, por la pista de Balaídos y los caminos de Castrelos, se atreve a pronunciar con firmeza lo que desea: “Mi objetivo es estar con ellos estos tres años, competir en Europeos y Mundiales y todo lo que venga. Pero sí, mi objetivo es representar a On Running y a la Federación Española en los Juegos de París”. Lo pronuncia con firmeza. Lo cree.