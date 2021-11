El deporte no federado de Vigo y su comarca se pone definitivamente en marcha con el inicio este fin de semana de la competición polideportiva de Vigo en Xogo, que había quedado paralizada en marzo de 2020. La temporada comienza de cero.

El deporte no federado había quedado excluido de la vuelta a la competición en otoño de 2020 al no estar amparado por la resolución de la Xunta y los protocolos de seguridad anti-COVID que las diferentes federaciones deportivas elaboraron dentro del marco establecido por las autoridades deportivas autonómicas. En verano la Xunta abrió la opción a esos torneos siempre que se ajustasen a la seguridad marcada por las federaciones, aun no estando amparados por ellas. La Liga Metropolitana de futbol 7 y fútbol sala arrancó hace algunas semanas. Ahora lo hará Vigo en Xogo.

Vigo en Xogo es la denominación desde 2001 de las Competiciones Deportivas y Recreativas creadas por el Concello en los años noventa. La Agrupación Deportiva Vigo se encarga de organizar la competición, que incluye ligas divididas en diferentes categorías de fútbol 7, futbol sala y baloncesto.

La campaña 19-20 quedó paralizada en marzo de 2020, tras el estallido de la pandemia, cuyo efecto aún se hace notar en las cifras de participantes. Disputarán esta temporada 60 equipos de fútbol siete, 29 de fútbol sala y 26 de baloncesto, con entre 1.600 y 1.800 jugadores involucrados.