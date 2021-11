El inglés Lewis Hamilton (Mercedes), siete veces campeón del mundo de Fórmula Uno, ganó el Gran Premio de Qatar, donde firmó su séptima victoria del año y relegó al segundo puesto a Max Verstappen (Red Bull) –que ahora lidera con ocho puntos de ventaja sobre él– en una carrera nocturna en la que el español Fernando Alonso (Alpine) brilló con extraordinaria fuerza para subirse al podio siete años después. El primero desde que decidió volver a la Fórmula Uno y que sirve para poner de manifiesto su calidad.

El doble campeón mundial asturiano, de 40 años, que tras dos fuera de ella, regresó a la Fórmula Uno con la escudería con la que festejó sus dos títulos (2005 y 2006), recordó al mejor Alonso; y, siete años después de haberlo hecho por última vez, en el circuito de Hungaroring, durante el Gran Premio de Hungría de ese año, volvió a subirse a un podio de la categoría reina del motor. El número 98 de su más que brillante carrera.

Acostumbrado a optimizar recursos y más que rápido a la hora de aprender, Alonso no dejó escapar su gran oportunidad en un circuito que debutaba en el calendario y que resultaba desconocido para todos.

De momento, ocho puntos hablan a favor de Verstappen que minimizó daños en Losail con el punto extra que otorga la vuelta rápida en carrera. En el Mundial más apretado de los últimos años, el humo también sale con fuerza desde los despachos; y hora y media antes de la carrera se anunciaron las sanciones de pérdida de cinco puestos en parrilla a Verstappen y de tres a Valtteri Bottas. De tal manera, Verstappen, que iba a salir segundo, bajó al séptimo, Bottas al sexto; y los españoles avanzaron dos puestos: Alonso, quinto en la calificación, salió tercero en Losail; y Sainz, séptimo en la cronometrada principal, quinto.

Las penalizaciones implicaban que el francés Pierre Gasly (Alpha Tauri) avanzase al segundo puesto en parrilla y saliera desde la primera fila junto Hamilton, que el sábado había elevado a 102 su propio récord histórico de ‘poles’ en F1 y este domingo elevó a esa cifra el de victorias; y que fuese otro inglés, Lando Norris (McLaren) el que lo hiciese junto a Alonso en la segunda fila; mientras que Bottas lo haría desde la tercera, al lado de Sainz.

Alonso salió bien y, según el plan que avanzó el sábado, adelantó a Gasly a las primeras de cambio, Hamilton mantuvo la primera plaza. Verstappen ya era cuarto tras el primer giro. Al comenzar el cuarto ya era tercero, tras rebasar al galo de Alpha Tauri, que tampoco opuso, como era de esperar, excesiva resistencia. En la quinta vuelta ‘Mad Max’ superaba al doble campeón mundial asturiano y la cosa volvía a la situación con la que se cerró el sábado: con ‘Sir’ Lewis por delante de su joven rival neerlandés. Abriendo brecha respecto al resto.

Bottas volvió a patinar al principio y era décimo en la décima de las 57 vueltas que se dieron este domingo a la pista situada a unos 20 kilómetros de Doha, la capital del país. Alonso mantenía el tercero; Norris le arrebataba el cuarto a Gasly, supeado poco después por ‘Checo’ ya rodaba quinto en la 13; dos puestos por delante de Carlos.

Verstappen buscó el ‘undercut’ en la 18, en la que efectuó su primera parada, un giro antes que Hamilton, que se ‘cubrió’ de esa manera y regresó a pista, asimismo con duras, por delante del neerlandés. Al que mejoraba en algo más de ocho segundos en la vigésimas, cuando paró el bravo piloto tapatío, que más adelante se las tuvo que ver con el alemán Sebastian Vettel (Aston Martin), que evitó su progresión durante un buen rato. Alonso entró en garajes en la 24, puso asimismo duras y retornó octavo.

Sainz puso el duro en la 28, justo antes del ecuador de la prueba; que se atravesó con Hamilton liderando con siete segundos sobre Verstappen y medio minuto respecto a Bottas, que no había parado y rodaba tercero. Pérez había rebasado a Alonso, que era quinto, con siete segundos de ventaja respecto a Gasly.

El finés de Mercedes pinchó en la 35, haciendo creer que el podio sería servido en bandeja a Checo, con Alonso apuntando claramente al cuarto y soñando con un podio que llevaba buscando desde hace mucho tiempo.

A 15 para meta, Hamilton comandaba con nueve segundos y medio sobre la joven estrella neerlandesa, que paró y cambió a medios, forzando la consiguiente parada, en la 43, del astro inglés, que colocó idénticas gomas y regresó en cabeza a pista. Checo hizo lo propio justo después y Alonso recuperó provisionalmente la tercera plaza, solicitando al equipo que su compañero galo Esteban Ocon defendiese su plaza “como un león” ante el mexicano. Pérez venía como una fiera, pero Alonso pudo resistir. Un virtual safety car frenó el empuje del mexicano que estaba a siete segundos de Alonso. En la última vuelta se limitó a evitar cualquier desastre y pudo celebrar en el podio junto a Hamilton y Verstappen.

Alonso: “He esperado mucho por este momento”

El español Fernando Alonso (Alpine), doble campeón del mundo de Fórmula Uno, declaró que ha “esperado mucho” a que llegara este momento y que es “muy feliz”. El doble campeón mundial asturiano, de 40 años, que firmó su podio número 98 en Fórmula Uno, no subía a un ‘cajón’ de la categoría reina desde 2014, cuando lo hizo por última vez en el circuito de Hungaroring, durante el Gran Premio de Hungría de ese año, que acabó segundo, a bordo de un Ferrari. “Hacía siete años que no subíamos al podio; estuvimos cerca en algunas carreras, pero no pudo ser. Finalmente lo hemos conseguido”, declaró Alonso nada más bajarse del coche en Losail. “Pensé incluso que podía llegar a liderar la carrera al salir con los neumáticos blandos; que podría pasar a Hamilton al principio, incluso. Al final, la cosa estuvo muy apretada con ‘Checo’ (el mexicano Sergio Pérez, de Red Bull, que fue cuarto), pero lo logré”, manifestó un exultante Alonso este domingo en Qatar. “Pensábamos que podíamos ir a una parada, pero no sabíamos la degradación que iba a haber”, comentó el genial piloto asturiano, que arrancó tercero y al final acabó en ese puesto una carrera en la que, antes de afrontarla se permitió bromear con Efe advirtiendo de que se había “quedado una buena noche” en Losail.

“La carrera estuvo realmente bien ejecutada; y el equipo ha estado sensacional. Todo ha estado en un grado superior; he esperado mucho por este momento y estoy muy, pero que muy feliz”, comentó el astro astur después de acabar tercero el Gran Premio de Qatar. “Este podio me ha sentado muy bien”, comentó después, en la rueda de prensa oficial de la FIA (Federación Internacional del Automóvil), Alonso. “Llevaba ya mucho tiempo y estoy muy contento por que haya llegado este momento. Ha sido una gran carrera, la estrategia ha sido estupenda y el coche ha estado sensacional durante todo el fin de semana”, aseguró en relación al trabajo que había desarrollado su equipo. La complicidad con ellos fue una de las características de la jornada.