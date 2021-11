La nueva competición creada por la Federación, la Liga Challenge nos está dejando jornada tras jornada, partidos cargados de emociones y de buen baloncesto. Y es que los aficionados que ayer acudieron al pabellón de Navia vivieron un partido cargado de alicientes, y de emociones, puesto que pocos confiaban en la reacción del cuadro vigués cuando estaba trece puntos por debajo en el marcador y no le salía nada. Una circunstancia que deja una cosa clara, y es que al Celta Zorka Recalvi no se le puede dar por muerto en un partido, a no ser que vaya por más de treinta puntos por debajo en el marcador, ya que se otra manera puede pasar absolutamente de todo.

El 9-0 que reflejaba el marcador en los primeros minutos de juego, no fue más de un espejismo de lo mucho que tuvo que trabajar el Celta Zorka Recalvi en el encuentro. Fueron los minutos que tardó en cuadro navarro en meterse en el partido, ya que a partir de ese momento el partido dio un giro. Osés se mostraba muy acertado en el tiro, sobre todo más allá de los 6,75, con lo que poco a poco consiguieron meterse en el partido llegar al final del primer cuarto por delante en el marcador. No cambiaron demasiado las cosas en el segundo cuarto, con un cuadro vigués que cerraba bien el rebote, pero que no era capaz de frenar las primeras acciones del cuadro visitante, que lograba llegar al descanso con ocho puntos de ventaja en el marcador. No salió bien el Celta tras el paso por el vestuario, lo que provocó que el Osés se escapara en el marcador, y poco a poco las diferencias comenzaran a ser importantes. Mediado el periodo las navarras ganaban por doce puntos, 37-49, lo que ponía a las viguesas en una complicada situación. Cantero planeó un final de partido que salió a la perfección. El primer objetivo era llegar al final del tercer cuarto por debajo de los diez puntos de desventaja, y lo consiguieron las célticas con un parcial de 45-54. A partir de ahí comenzaba otra historia, en la que había que arriesgar en defensa y acelerar el juego en ataque para comenzar la remontada. Poco a poco el objetivo se iba cumpliendo, y a cinco minutos para la conclusión del partido el Celta Zorka Recalvi ya estaba a cuatro puntos del cuadro navarro. La igualdad volvió a mandar en el marcador, y a cinco segundos para la conclusión del partido, Lamana anotaba una bombita que ponía a las viguesas con dos puntos de ventaja en el marcador. Osés dispuso de dos tiros libres para igualar el encuentro, pero no entraron y el Celta se llevó un partido muy complicado. Ficha técnica Celta Zorka Recalvi: Mulligan (7), Davydova (10), Fequiere (4), Martín (5), Castro (13) -cinco inicial- García (5), Fontela (2), Lamana (11) y Coello (6). Osés Construcciones Ardoi: Ujevic (9), Arregui_(4), Echeverría (19), De Barros (6), Faussurier (10) -cinco inicial- Cabrera (2), Santibañez (11), Rosemeyer (0) y García (0). Parciales: 20-21, 12-19, 13-14 y 18-7. Árbitros: Pellitero González y Cayuela Torres. Le señalaron 17 faltas al Celta Zorka Recalvu y 18 al Osés Construcciones Ardoi, sin eliminadas. Incidencias: encuentro disputado en el pabellón de Navia.