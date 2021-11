La Guardia & Moreira patroneado por uno de los mejores cañas españoles, Gonzalo Araújo, es el nuevo líder de las Villalia Winter Series de J70 que están organizado la asociación de la clase de estos monotipos referencia con el apoyo del Real Club Náutico de Vigo, tras cumplirse su segundo acto… en el que el patrón lucense afincado en Vigo demostró su gran estado de forma al logar 4 victorias en las 5 mangas celebradas.

En esta ocasión su tripulación que recientemente tenía en aguas de Palma de Mallorca una brillantísima actuación en la Swan World Cup, con el Swan 45 Blue Nigths con el que logró el bronce… estuvo formada por Gonzalo Araújo, Jacobo Vecino, la arosanos Paula González y Juan Deben, así como el asturiano Francisco Palacio (que fuera campeón español de snipe y esta temporada campeón europeo de J70).

La segunda jornada fue espectacular, con unos vientos del nordeste que deambularon por la docena de nudos, a lo que sumó un fenomenal estado de la mar… la mezcla de todo, es que los jueces con el herculino Jaime García al frente, lograron cubrir el programa en su totalidad.

Segunda plaza para un Sogacsa que a la chita callando ya está en la segunda posición de estas Villalia Winter Series, con un muy buen patrón como es Sancho Páramo y una tripulación de muchos quilates como el vueltamundialista Pablo Iglesias, Ramón Lago, Luis Sampedro y Jaime Gándara… que lograban dos segundos y dos terceros, y relegaban al anterior líder, a Jorge Pérez Canal con su Abril Rojo, que estuvieron un peldaño por debajo de los vigueses.

El gran favorito, el Abril Verde de Luis Pérez Canal que contó con el patrón Volvo, el coruñés Chuny Bermúdez de Castro queda fuera del podio, pese a lograr la única manga en la que no ganaba Gonzalo Araújo.

Tras ellos, otro gran caña, como lo es Malalo Bermúdez de Castro, con Solventis, que sin embargo no está en la general entre los cinco primeros, pues no participó en el acto primero de estas Villalia. Y que estuvo francamente entonado, dejando atrás a varios de los pesos pesados de la flota… caso del Marnatura de Luis Bugallo que en esta ocasión no lograr entrar en el top five, aún si lo ocupa en la general.

Fin del segundo acto, con muchos regatistas y J70 de La Coruña (Solventis, Valmy Atlántico y Correa Kessler), antesala de la que será la última competición del 2021… que se celebrará en Vigo en los 11-12 de diciembre.

VILLALIA WINTER SERIES

CLASIFICACIONES

2ª SERIE

1º La Guardia@Moreira (Gonzalo Araújo), 2º Sogacsa (Sancho Páramo), 3º Abril Rojo (Jorge Pérez Canal, 4º Abril Verde (Luis Pérez Canal), 5º Solventis (Malalo Bermúdez de Castro), 5º

GENERAL

1º LaGuardia&Moreira (Gonzalo Araújo) 20 puntos, 2º Sogacsa (Sancho Páramo) 26, 3º Abril Rojo (Jorge Pérez Canal) 29, 4º Abril Verde (Luis Pérez Canal), 35; 5º Marnatura (Luis Bugallo Arriola), 41