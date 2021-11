El Coruxo quieren que el partido de esta mañana (12:00 horas) ante el Leganés B marque un punto de inflexión en la temporada. Una campaña que de momento no está dando los resultados apetecidos, a pesar de que el equipo no está haciendo un mal fútbol, pero en este deporte el éxito llega por el gol, y eso es lo que le falta al equipo entrenado por Gonza.

El encuentro ante el filial del Leganés, implica un cambio importante, y es el del escenario del encuentro. El Coruxo abandona Pardellas para jugar en el terreno de juego en donde entrenan todos los días de la semana, Fragoselo. Un campo de hierba sintética, recién colocado, y los jugadores vigueses conocen sobradamente.

El equipo entrenó con absoluta normalidad a lo largo de la semana. Gonza no podrá contar en esta ocasión con Pablo Crespo, que se pierde el partido al tener que cumplir sanción por acumulación de amonestaciones. El técnico no tiene demasiadas rotaciones, por lo que optará por colocar a Lucas Puime en el centro de la defensa para sustituir a Crespo.

El equipo repitió ayer, una vez más, el entrenamiento con disparos a portería desde diferentes puntos, y es que este es el gran problema de los vigueses en estas primeras jornadas del campeonato.

Todo a punta a que Gonza repetirá el mismo donde del pasado fin de semana, con la salvedad del campo de Crespo. El técnico vigues indicaba ayer tras la conclusión del entrenamiento, que el equipo está haciendo bien la cosas, y ese es el camino a seguir. Gonza reconoció que es muy importante seguir creando las ocasiones de gol que se están generando en los últimos partidos, ya que el gol llegará en cualquier momento. No cabe duda que marcar es fundamental si se quiere ganar un partido, pero no es menos importante estar fuertes en defensa y no encajar goles. El pasado fin de semana, el equipo vigués rindió en Móstoles a un buen nivel hasta que encajó el primer tanto. Un gol que fue un duro golpe y que le pasó una gran factura al equipo, pues a partir de ese momento el equipo ya no fue el mismo, se perdió en ataque y encajó un segundo tanto que acabó con todas sus opciones.

Cuerpo técnico y jugadores le piden a la afición un nuevo esfuerzo para acudir a Fragoselo y apoyar al equipo desde el primer minuto de juego para poder llevarse la victoria.