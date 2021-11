El Club Vigo visita al Textil Santanderina (18.00). Dificil compromiso para los hombres de Pablo Parga, ya que se enfrentan al líder de la clasificación y el máximo aspirante al ascenso de categoria junto con el Sanaya La Laguna. Jugadores como Hernández, Lionares, Dos Santos, Contreras, Calzón, Villarroel y el líbero Larrañaga forman la columna vertebral.

Es la primera visita del Vigo a Santander en muchos años. Los jóvenes vigueses han trabajado durante la semana para poner las cosas difíciles a los locales. No descartan poder dar una sorpresa y que esta sirva para enderezar el rumbo de estas últimas jornadas. El rendimiento creciente del equipo se ha detenido en los últimos quince días. Parga no tendrá ausentes ni a ningún jugador con problemas físicos significativos. Todos están llenos de ilusión por disputar un encuentro en el que no tienen nada que perder.