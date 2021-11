Luis Enrique era un hombre feliz al final del encuentro y no podía ocultar su alegría por la clasificación de España para el Mundial de Qatar. Sufrió La Roja ante Suecia, pero consiguió el objetivo. “Hoy ha sido un día muy bonito. Hemos sufrido mucho, pero los jugadores han tenido fe y se han llevado su justo premio. Es un grupo excelente. No sólo los 25 que están aquí sino todos los que han ido viniendo. Ya estamos en el Mundial. Para ser sincero me he quitado un gran peso de encima”.

El técnico explicó en relación a la experiencia de estos días qe “he sentido mucha más presión en estos últimos partidos que en el Europeo o en la Nations League. Cuando tienes que conseguir algo que parece fácil o lo tienes que hacer por historia te cargas de presión. Hemos trabajado el aspecto psicológico y hemos transmitido a los jugadores la confianza necesaria. Hemos generado lo suficiente para ganar el partido”.

De cara al futuro explica que “ “al Mundial vamos a llegar bien, con gente joven y veterana que aporta muchas cosas. El futuro es esperanzador. Soy muy afortunado porque tengo 50 jugadores. Lo siento por ellos porque va a ser muy difícil seleccionar”.