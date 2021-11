El Celta Zorka Recalvi no pudo ayer con el líder en el pabellón de Navia, en un partido en donde las viguesas no fueron capaces de imponer su ritmo. Fue un partido en donde las defensa se impusieron a los ataques, 19-33 al descanso, con un equpo vigués bloqueado en ataque.

El equipo entrenado por Cristina Cantero no estuvo cómodo sobre el parquet de Navia. Las viguesas consiguieron hacer un buen partido en defensa, que el líder de la Liga te haga sesenta y cuatro puntos así lo indica, pero el gran problema estuvo en ataque. Las viguesas no pudieron correr tras recuperar el balón, con lo que casi todos los ataques los tuvieron que hacer en estático, y ahí estuvo el problema. Jairis contaba con dos experimentadas jugadoras, Erika De souza y Alicia González, que conseguían intidimar a las viguesas, que movían y movían el balón sin encontrar posiciones cómodas para lanzar a canasta.

El partido se rompió en el segundo cuarto, cuando el cuarto comenzó con dos triples consecutivas de las murcianas, que abrían las primeras diferencias importantes en el marcador. Ahí aparecían los primeros problemas ofensivos de las viguesas. El técnico visitante rotaba a Erika y a Cristina, y cada vez que estas estaban sobre el parket las diferencias se ampliaban, llegando al final del cuarto con catorce de ventaja para el Jairis.

El paso por el vestuario no solucionó demasiado las cosas, ofensivamente hablando, ya que en defensa el equipo trabajaba bien y que un equipo como el Jairis, no llegara a los cincuenta puntos en el tercer cuarto, era algo para tener en cuenta. Pero si defiendes bien, pero no anotas, es difícil ganar un partido.

Las murcianas llegaron a los veinte puntos de ventaja, pero una tímida reacción de las viguesas, liderada por Fequiere y Lamana, permitió que el Celta Zorka Recalvi llegara al final del tercer cuarto con once puntos de desventaja.

La grada de Navia soñaba con una remontada histórica, pero la realidad es que un parcial de 3-11, dejó todo visto para sentencia, consiguiendo las viguesas reducir la diferencia hasta los quince puntos.

El próximo fin de semana el equipo céltico no jugará, ya que el partido que debía disputarse ante el Alcobendas se traslada al jueves día 25, jugando dos días después en Zamora ante el Recoletas. Dos partidos complicados ante rivales muy fuertes.

Ficha Técnica

Celta Zorka Recalvi: Mulligan (2), Davydova (11), Fontela (5), Fequiere (9), Martín (0) -cinco inicial- García (0), Lamana (8), Coello (5) y Castro (9).

Jairis: Leaupepe (2), González (9), Royo (5), De Souza (8), Robinso (16) -cinco inicial- Frederico (7), Mataix (0), Cotano (8), Martín (0), Sáez (0), Sánchez (9) y Aracil (0).

Parciales: 12-12, 7-21, 21-18 y 9-13.

Árbitro: Patricio López y Chiva López. Le señalaron 16 faltas al_Celta Zorka Recalvi y 20 al Hozono Global Jairis. Sin eliminadas.

Incidencias: Encuentro disputado en el pabellón de Navia, con media entrada.