Max Verstappen sufrió para adjudicarse una victoria de oro en su lucha por el campeonato frente a Lewis Hamilton, que fue segundo. El piloto de Red Bull, que comenzó desde la pole y perdió su ventaja tras una impecable salida del británico, forjó su éxito en la estrategia y conquistó su octavo triunfo de la temporada. Con cinco grandes premios por delante, el neerlandés amplía a 12 puntos su renta en el Mundial. Sergio Pérez completó el podio.

Tras ceder el liderato en la salida, Verstappen tenía dos opciones: adelantar en pista o tratar de sorprender a Hamilton con la estrategia. Red Bull eligió lo segundo. Primero le adelantó con un undercut y después apostó por una segunda parada más temprana, confiando en contener a Hamilton, con ruedas más frescas, en los últimos giros. Las últimas cinco vueltas depararon una batalla extraordinaria, con el de Red Bull gestionando sus Pirelli y el de Mercedes lanzando. “Lo he dado todo, me he vaciado aquí, pero hoy ellos eran más rápidos”, resumió Hamilton.

Verstappen explicó que su equipo fue “agresivo” para ganar el Gran Premio de Estados Unidos. “Todo empezó en la salida (perdió la plaza), teníamos que hacer algo distinto (el paso por boxes antes que Hamilton), pero la degradación de los neumáticos era muy alta. Fuimos agresivos, no estaba seguro de que funcionara”, indicó a la señal internacional.

'Mad' Max tuvo que marcar vueltas rápidas personales para resistir el fuerte ritmo con el que acabó Hamilton, que llegó a estar a menos de un segundo y concluyó la carrera en el Circuito de las Américas a 1:33. “Fueron unas últimas vueltas divertidas y estoy contentísimo de haber mantenido la primera plaza”, declaró.

Verstappen logró su decimoctava victoria, la octava de la temporada, en el trazado de Austin y saca doce puntos a Hamilton en la clasificación del Mundial. Carlos Sainz concluyó séptimo y Fernando Alonso tuvo que retirarse, tras un rifirrafe con la FIA por la radio.