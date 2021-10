El Bembrive perdió en casa y pagó muy caros sus errores ante un rival que aspira a recuperar la categoría perdida. Las de Manolo Codeso apretaron a las viguesas con una defensa adelantada y, en estrategia, tenían hasta cuatro ocasiones en el primer minuto. No fue ningún espejismo porque la potencia de disparo de Lucía Nespereira y de Sonia Pacios marcó el choque. Al Bembrive FS le costó tomar el mando. Aparecía Claudia (minutos 8 y 9), pero Clara mandaba una falta al palo y el técnico local solicitaba minuto. A 2:33 Roberto Carlos García apostaba por María González como portera jugadora. Las locales agobiaron, y mucho, a su rival, tuvieron un par de pases claros a los que no llegaron por centímetros, y dos ocasiones (Clau y Laura), pero el marcador no cambió con victoria para el Cidade de AS Burgas.