Andoni Zubizarreta, ex director deportivo de Barcelona, será el ponente de la VI edición del Curso Denominación de Origen Celta, que se celebrará el lunes 25 de octubre en el Salon Regio de A Sede. El ex futbolista toma el relevo de Alfredo Merino Tamayo, ex director nacional de captación del Real Madrid, cargo que desde hace ocho años ha asumido en el conjunto vigués.

Zubizarreta, quinto jugador con más internacionalidades con la selección española, se encuentra sin equipo tras abandonar el Olympique de Marsella en mayo de 2020.