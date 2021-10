“París 2024 no puede convertirse en una obsesión”

–¿Este 2021 le ha traído mejores resultados de lo que imaginaba o ha ido todo según lo previsto?

–Estoy muy contento aunque no hay carrera que cuando acabas no piensas en haber conseguido un mejor resultado. Me quedan dos carreras para cerrar el año, entre ellas la segunda prueba del Mundial de 2022 en Abu Dabi, y espero cerrar el año con buenas sensaciones. La verdad es que tampoco esperaba terminar la temporada en esa posición. Si puedo mejorarlo el próximo año sería fabuloso aunque sé que es difícil.

–¿Siente que su estatus a nivel mundial ha cambiado esta temporada con estos resultados?

–No lo sé muy bien. Sabía que era un año diferente, complicado porque al haber Juegos Olímpicos el calendario de muchos triatletas cambiaba y eso abría el abanico para el resto. Espero poder seguir mejorando en los próximos años.

–En el triatlón español estamos en un momento especial porque Javi Gómez Noya deja la distancia olímpica, hay muchas dudas de lo que va hacer Mario Mola...le corresponde a usted en gran medida coger esa bandera en las principales competiciones internacionales...

–La suerte que tenemos en España es que hay mucho nivel. Lo que han conseguido y seguirán consiguiendo Javi, Mario o Fernando Alarza es muy difícil de igualar, pero hay gente joven muy buena, con la que he competido en categorías inferiores y sé que son capaces de lograr grandes cosas. A mí me toca pelear mucho y si trabajas bien llegarán los resultados.

–¿Cuál es la principal mejora que ha percibido en esta temporada a nivel indivial?

–Creo que la consistencia que he mostrado en casi todas las carreras. Ser capaz de estar en buenos puestos de forma regular. Me he visto combativo y eso es lo que más me ha gustado. Luego hay que definir al final y eso es lo que estamos trabajando.

–¿Siente que eso es lo que le falta?

–Posiblemente.Ganar solo lo puede hacer uno y en esas situaciones en las que se deciden las carreras hay que tomar decisiones que son complicadas. Esta temporada tenía que competir mucho, pero ese era el objetivo: aprovechar las oportunidades que me ofrecía la temporada. Una vez que me he visto en pruebas de este nivel lo importante es aprender de los errores que he podido cometer. Seguir aprendido.

–¿Le ha servido el año para darse cuenta de que la distancia con los mejores ya no es tan grande?

–Hablo siempre con el máximo respeto y admiración hacia gente muy buena. ¿Pienso que se pueden conseguir grandes resultados contra ellos? Pues sí. ¿Es muy complicado? Pues también lo creo. Se puede, pero el camino es complejo y no te puedes confiar por el hecho de haber hecho buenos resultados o verte cerca de gente extraordinaria. Me equivocaría si pensase que ya estoy ahí. Se puede repetir, pero habrá mucho que trabajar.

–Seguramente porque al final esa pequeña diferencia es la más complicada de superar en la alta competición.

–Sí, la definición que hablábamos. Llegar hasta allí es difícil, pero tener luego la capacidad de definir las carreras es muy complicado. Espero conseguirlo.

–¿Y dónde tiene que mejorar especialmente Antonio Serrat de cara al futuro?

–Desde la natación. No he hecho nataciones excesivamente malas este año pero tengo que pensar en estar entre los diez primeros en ese segmento y tal vez estar en la primera escapada que se suele organizar. Por ahí hay que empezar, por ser más solvente en la natación.

–¿Han pensado algo especial de cara al próximo año con el objetivo de mejorar la natación, algo que se salga de la rutina habitual?

–Con el grupo de entrenamiento estoy muy contento y con ganas todos podremos hacer cosas bonitas. Cuando acabe la temporada me sentaré con el entrenador y veremos qué se puede hacer, dónde se puede ir...pero no agobiarse ahora. Dentro de poco empezaremos un periodo invernal algo largo para ir planificando estas cosas. Mejor no darle vueltas ahora.

–¿El próximo año serán más selectivos a la hora de elegir las carreras?

–Si pudiéramos si, pero siempre dependes un poco de los criterios de la Federación Española, de qué pruebas hay que hacer para ir a otras. Si tenemos la ocasión de seleccionar pruebas, mejor; pero también es importante tener ritmo de carreras y competir bastante. Lo ideal es equilibrar la balanza.

–Es inevitable pensar en usted y París 2024.

–Es fundamental no obsesionarse. Es el sueño de cualquier deportista. En España hay gente con mucho nivel y con la capacidad para conseguirlo. Haybque ir poco a poco. El periodo de preparación es largo porque empieza en mayo en 2022 y acaba en mayo de 2024. Son dos años, pero en realidad tres temporadas. Hay que empezar bien ese ciclo y según pase el tiempo lo iremos viendo más cerca o más lejos.

–¿Ahora mismo lo ve más cerca?

–No, todavía no. Lo principal es llegar bien a 2022. Hay que hacer muchas carreras, puntuar de forma regular y que luego no pase nada que lo complique como una lesión. Esto no es como en el atletismo que tienes una marca como objetivo y te organizas en función de esa meta. En el triatlón hay que estar bien durante demasiado tiempo y puede darse el caso de que empiezas muy bien la clasificación olímpica y todo se complica en el tramo final por cualquier circunstancia y te quedas fuera.En tres años pasan muchas cosas.

–¿No sois partidarios de que se concentrase más el periodo de clasificación?

–Tal vez, pero la Federación Internacional lo tiene organizado así y a ello te tienes que adaptar. También el hecho de verte con la obligación de estar muy bien durante años es un aliciente...en ese sentido me gusta. Me adaptaría a otras circunstancias.

–¿Y se siente contento en este proceso que vive el triatlón de apostar cada vez por pruebas cortas, que se adapten más a un formato televisivo?

–También me gustan las pruebas explosivas, cortas en las que nos vemos obligados a ir a ritmos más altos. La distancia olímpica es la que debe mandar porque este deporte es por encima de todo un deporte de fondo en el que se puede ir muy rápido. Están bien las cortas que tanto peso tienen ahora en el Mundial, pero la olímpica es la que debe marcar el camino a seguir.

–¿El cuerpo le pide ya descanso?

–Me encuentro bien. Puede que no recuperes igual y que ahí sea donde más lo noto. Pero por fortuna no he tenido problemas, ni lesiones este año. Lo importante es que tengo ganas y aunque la temporada ha sido muy largo me siento con fuerza