No ha vuelto a casa, pero se ha quedado bastante cerca. Adrián Alonso “Pola” se ha comprometido con el Braga portugués de cara a la próxima temporada tras cerrar su larga y exitosa etapa en el Inter Movistar, club con el que ha ganado todo en este tiempo.

Hace semanas que anunció su salida del club madrileño, que le tributó una emocionante despedida, y algo más tarde de lo que estaba previsto anunció el que será su nuevo destino en el fútbol sala: el Braga. Muy cerca de su casa en Vigo, algo que se apreció ya en el vídeo difundido por el club portugués para anunciar el fichaje y en el que el jugador posa en diversos lugares de la ciudad especialmente emblemáticos como la pista de Coia donde empezó a jugar.

Pola descartó seguir en la Liga española y finalmente se ha inclinado por el país vecino y por un equipo potente desde el punto de vista histórico, pero que ahora mismo no pasaba uno de sus mejores momentos. De la mano del vigués esperan recuperar protagonismo.

El jugador, que se ha quedado fuera de la lista de la selección para el próximo Mundial, se mostró “muy ilusionado y muy contento. Me está gustando mucho la ciudad, me ha sorprendido, al igual que el club. Tengo muchas ganas de vestir esta camiseta. Vengo con la ambición del equipo: crecer y ganar. Soy un ganador nato, me gustan mucho los retos y este es uno bonito”. La adaptación espera que no sea en absoluto “difícil. Soy de aquí cerca, de Vigo. Es un nuevo camino muy ilusionante y que afronto con toda la fuerza”.

Insiste en que quiere aportar, “sobre todo, mi mentalidad ganadora. Transmitir esa capacidad. Me considero un jugador completo dentro de la pista pero mi principal punto fuerte es mi cabeza y mi ambición por ganar. Vengo a ser parte de la historia del Braga”, concluye en su primer mensaje destinado a los aficionados dos “Guerreiros do Minho”, el apodo por el que se conoce al conjunto de la localidad portuguesa.