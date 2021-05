El ya exentrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, ha lamentado que el club no le dio la confianza que necesitaba durante su segunda etapa en el banquillo del equipo blanco. El Madrid anunció la semana pasada la salida de Zidane por decisión propia.

"Me voy, pero no me tiro del barco y no estoy cansado de entrenar. En mayo del 2018 me fui porque después de dos años y medio con tantas victorias y tantos trofeos sentía que el equipo necesitaba un nuevo discurso para mantenerse en lo más alto. Hoy las cosas son diferentes. Me voy porque siento que el club ya no me da la confianza que necesito, no me ofrece el apoyo para construir algo a medio o largo plazo", dice el técnico francés en una carta dirigida al diario 'As'.

Zidane asegura en la misiva que "se ha olvidado todo lo que he construido en el día a día", en alusión a su trabajo diario en la relación con los jugadores. "Soy un ganador nato y estaba aquí para conquistar trofeos, pero más allá de esto están los seres humanos, las emociones, la vida y tengo la sensación de que estas cosas no han sido valoradas", explica.

El entrenador galo asegura que le hubiera gustado que su relación con el club y con el presidente, Florentino Pérez, "hubiera sido un poquito diferente”, aunque insiste en que “no pedía privilegios”. Al mismo tiempo, critica al club por la filtración de mensajes “intencionalmente” a los medios en los que se proclamaba “que me iban a echar si no ganaba el siguiente partido”. “Me dolía muchísimo” leer esos mensajes en la prensa, indica Zidane, que no obstante subraya que “pasar veinte años en el Madrid ha sido la cosa más bella que me haya pasado en la vida y sé que se lo debo exclusivamente a Florentino Pérez”.