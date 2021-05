El capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, ha reconocido que "duele no defender a España" en la próxima Eurocopa, pero se ha mostrado comprensivo con la decisión de Luis Enrique y ha explicado que "es mejor descansar y recuperarse bien del todo" para volver a su máximo nivel la próxima temporada.

"Después de unos meses jodidos y una temporada atípica y distinta a lo que he vivido en toda mi carrera, también se une la Eurocopa. He luchado y trabajado cada día en cuerpo y alma para poder llegar al 100% con el Real Madrid y la Selección, pero las cosas no siempre salen como uno quiere", lamentó Ramos en sus redes sociales.

El zaguero reconoció que le "duele no haber podido ayudar más" al Real Madrid y también "no defender a España" en la Eurocopa. "En este caso es mejor descansar, recuperarse bien del todo y, el año que viene, volver como lo hemos hecho siempre. Duele no representar a tu país, pero hay que ser honesto y sincero", esgrimió.

Por último, el jugador que más veces ha vestido la camiseta de la selección española quiso desearle "muchísima suerte" al equipo nacional. "Ojalá hagamos una gran Eurocopa. Animaré como uno más desde casa. ¡Un saludo grande a todos y siempre viva España y hala Madrid!", finalizó.