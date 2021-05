Partido en la cumbre en el campo de Barreiro entre los dos primeros clasificados del subgrupo C del grupo 2 de la Preferente Gallega. El Gran Peña ganó por la mínima al Pontevedra B y garantizó así su clasificación para luchar por el ascenso. No fue un partido fácil, sobre todo en la primera mitad, en la que el conjunto vigués no se encontró cómodo sobre el césped. Estuvo impreciso, muy fallón, mientras que el equipo granate se posicionó muy bien sobre el terreno de juego, aunque no creó ocasiones.