Los equipos femenino y juvenil de trainerillas del Club Remo Chapela caminan con paso firme hacia los títulos nacionales, y ayer en las finales del Campeonato de Galicia celebrado en Rianxo, lograron el título en ambas categorías.

También sobresalientes y admirables los atletas de Cabo de Cruz, femeninos y masculinos, que conquistaron la victoria en la categoría de los mayores masculinos, colgándose además, dos medallas de plata en féminas y juveniles.

La jornada comenzó con las regatas de atletas veteranos en las dos versiones, femenina y masculina con victorias, previo hándicap de edades por medio, de Cabo de Cruz en féminas, seguido de Puebla. Y en masculinos, victoria de Cesantes, con Tirán, Muros, Rianxo, Chapela y Ares a continuación. Bendita la ilusión de todos, reeditando una ilusionada segunda juventud.

Las tres finales del Campeonato de Galicia fueron competidas con intensidad y emoción, como se esperaba. La final femenina fue protagonizada por las chicas de Chapela con fuerza y decisión. Desde el primer largo se pusieron en cabeza y ya no dejaron posibles amenazas en su cercanía. Las atletas de Cabo de Cruz no les perdieron la estela, pero el equipo de Chapela con fuerte y contundente ritmo se fueron en volandas hacia la victoria. Cabo no pudo hacer nada salvo mantener su segunda posición con Robaleira muy cerca, defendiendo su tercera plaza.

La final de juveniles fue un calco de la anterior. Los chicos de Chapela pusieron ya el segundo carburador desde el primer largo y sólo Cabo de Cruz intentó seguirles, pero la superioridad de los chapeleiros fue tan clara, como evidente su irresistible ritmo.

Y la final de los mayores tuvo un gran protagonista en los atletas de Cabo de Cruz que con ambición y coraje, se fueron deshaciendo de sus fuertes y serios adversarios. A mitad de regata ya superaba a Ares, segundo en discordia, con cinco segundos y desde la tercera y última virada Cabo exhibió un majestuoso desfile triunfal dejando a Ares, segundo. Tercero entró Samertolaméu para meterse en el Nacional.

Resultados. Absoluto femenino: 1.Chapela, 15.53:19; 2.Cabo Cruz, 16.00:71; 3.Robaleira, 16.11:62; 4.Tirán, 16.17:65; 5.Rianxo, 16.30:03. Juvenil masculino: 1.Chapela, 14.59:44; 2.Cabo Cruz, 15.05:59; 3.Bueu, 15.10:96; 4.Narón, 15.15:35; 5.Samertolaméu, 15.45:21. Absoluto masculinos: 1.Cabo Cruz, 13.58:47; 2.Ares, 14.05:69; 3.Samertolaméu, 14.09:88; 4. Bueu, 14.24:06; 5.Tirán, 14.36:93.