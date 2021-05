El conjunto dirigido por Rubén Domínguez continúa como líder del grupo por la permanencia, aunque ha roto su racha de victorias empatando en O Poboado.

El Ourense CF se enfrentaba al As Pontes, un equipo que ya está descendido pero que salió al campo a disputar el partido y pelear hasta el último momento.

Los locales tuvieron más ocasiones durante el primer tiempo, pero el Ourense CF tuvo una mejor lectura, así a su primera ocasió clara, Jerín remataba a la escuadra una jugada y centro de Wadir que abría el electrónico y animaba al cuadro visitante.

Habían pasado cinco minutos y de nuevo los de Rubén Domínguez ponían en peligro al conjunto local con una nueva llegada al área entre Wadir y Julio Delgado quien no pudo finalizar la acción.

El As Pontes, apremiado en su búsqueda del empate, quería pero no podía. Su ocasión llegó pasada la media hora de partido, cuando Mitogo se veía frente a Sergio García, quien sacó los guantes sin dificultad. Un minuto más tarde, nueva oportunidad para los visitantes con un córner lanzado por Andoni Pérez que se marchaba fuera.Tras el paso por vestuarios de nuevo tuvo la ocasión el Ourense CF con una acción entre Wadir y Andoni que remataba de cabeza Julio Delgado pero iba a parar a los guantes de Brais. El cuadro local no se rindió y complicó hasta el final consiguiendo el empate en el minuto 81.