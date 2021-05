El Coruxo cerró la temporada con una victoria que le permite acabar la segunda fase de la temporada como líder invicto del grupo, certificando su presencia en la próxima edición de la Segunda Federación.

Fue el partido más relajado de la temporada. Ni Coruxo ni Covadonga se jugaban nada en este último encuentro de la temporada, lo que aprovecharon los dos entrenados para introducir numerosos cambios en el “once” inicial. Fueron los asturianos, los que saltaron al campo más centrados, aprovechando dos llegadas para ponerse con dos goles de ventaja en el marcador. Michel Alonso se desgañitaba en la banda pidiéndole más tensión a sus jugadores que, la verdad, se lo estaban poniendo muy fácil a los asturianos.

El gol de Rivera, en el último minuto del primer tiempo, fue aire fresco para los vigueses, que en la segunda parte sí que fueron el equipo de los últimos encuentros. A los pocos minutos de reiniciarse el juego, Michel Alonso introdujo sus tres primeros cambios, y la situación cambió radicalmente. Y no era para menos, ya que Silva, Mateo y Chabboura le dieron al equipo otro aire. Con el Covadonga muy adelantado, la velocidad de Moha Chabboura por las bandas fue determinante para la remontada.

A poco menos de media hora para el final del encuentro, Silva aprovechaba un pase de Moha para igualar el encuentro, y a nueve minutos para la conclusión, fue Chevi quien aprovechara un balón de Mateo para hacer el tercer gol.

El_Covadonga no se vino abajo a pesar de la remontada viguesa, pero los vigueses ya estaban metidos en el partido y no dejaron pasar la oportunidad.

Mañana de lágrimas y despedidas en el último partido de la temporada

Hoy fue una mañana de despedidas en el campo de O Vao. Las fotografías grupales, individuales y las personales con compañeros especiales, llenaron los minutos posteriores al final del encuentro ante el Covadonga. Rostros de alegría y, también muchas lágrimas que sonaban a despedida, y es que la creación de las nuevas categorías, abre un mercado en el que todo el mundo quiere estar presente.

El club se tomará ahora un mes de descanso antes de perfilar la nueva temporada.

En esta ocasión, la rueda de prensa posterior al partido fue especial, ya que un grupo de jugadores irrumpió en la sala de prensa de O Vao aplaudiendo al entrenador cuando iba a comunicar la decisión que había tomado.

Y es que en los últimos días circulaba el rumor de que Michel Alonso tampoco seguiría al frente del equipo la próxima temporada, y en la rueda de prensa posterior al encuentro de este domingo llegaba la confirmación de la noticia. “Quisiera aprovechar la circunstancia”, indicó Michel, “para comunicar que para el año no voy a continuar. Es una decisión meditada y pensada. El año fue durísimo, complicado, y hay una parte que me dice que el trabajo aquí, por mi parte, está hecho, aunque fue poco tiempo. Mi sentimiento va por ahí, y después aclarar que no tengo nada, no hablé con ningún equipo, que la decisión va a parte de eso, y sobre todo dar las gracias al grupo. Se que cuando se acabe todo esto vamos a ser amigos y creo que eso es mucho decir, porque es gente con un valor en lo profesional de mucho nivel”.

“Después quiero agradecer al club”, prosiguió Michel Alonso, “y al presidente, ya que esta temporada hubo momentos complicado en los que el club creyó en mi, y eso lo valoro muchísimo. Tengo un recuerdo para todo el mundo, creo que hay que darle valor a lo hecho en estos dos años que, sobre todo lo del año pasado, fue tremendo. Me quedo sobre todo con un día, en el que perdimos, con el Mirandés, que creo que es uno de los partidos que para mi como entrenador fue uno de los partidos que más fútbol y sentimiento me transmitió. Que estuve encantado de estar aquí, que le deseo a todos lo mejor, al club, y seguro que este club va a tirar para arriba, seguro, gracias a todos”.

Una intervención que finalizó, de nuevo, con una cerrada ovación de todos los asistentes a la rueda de prensa, y con Michel Alonso abranzado a todos y cada uno de los que asistieron a esta última rueda de prensa del técnico ferrolano con el chándal del Coruxo.