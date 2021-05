El Forbe Reconquista de Vigo, a pesar del magnífico final de temporada realizado y del triunfo conseguido ayer en su visita al Seis do Nadal (26-31), no ha podido salvar la categoría. Con el triunfo del OAR en casa ante el Chapela (34-29) y la derrota del Vecindario se produjo un triple empate a 20 puntos en el que el club vigués resultó perjudicado. Curiosamente en los otros cinco grupos de Primera Nacional ningún equipo ha descendido con 20 puntos y es que el grupo A ha sido el más disputado en la zona baja de la tabla. Con respecto al resto de los equipos de la zona, derrotas sin consecuencias (estaba todo decidido) de Lavadores, Carballal y SAR en su casa, ante Lanzarote, Cañiza y Xiria, respectivamente. El Cañiza finalizó la temporada en la cuarta posición, tras una buena remontada final, y el Seis do Nadal en la séptima, tras perder dos puestos en la jornada final.