El Choco no pudo mantener su impecable racha en esta segunda fase de la competición y, despúes de tres victorias en otros tantos encuentros, el conjunto de Gonzalo Fernández tuvo que conformarse con un empate sin goles ante un Fabril que se presentó en Santa Mariña con la firme intención de no perder. Porque los herculinos aún no conocen el dulce sabor del triunfo en esta segunda fase liguera mientras el Choco, aunque ve frenada su espectacular racha de victorias.

El Estradense dio ayer un importante paso en la fase de ascenso después de vencer por 2-0 al Silva. Este resultado, unido a la derrota del Villalbés en el campo del Rápido de Bouzas y al empate del Choco con el Fabril, deja a los rojillos como líderes de la fase con dos partidos por jugarse. Ante el conjunto coruñés, los de Mariano volvieron a mostrar su buen momento de forma, sumando cuatro victorias.

El Estradense dio ayer un importante paso en la fase de ascenso después de vencer por 2-0 al Silva. Este resultado, unido a la derrota del Villalbés en el campo del Rápido de Bouzas y al empate del Choco con el Fabril, deja a los rojillos como líderes de la fase con dos partidos por jugarse. Ante el conjunto coruñés, los de Mariano volvieron a mostrar su buen momento de forma, sumando cuatro victorias.