Por enésima vez, y van unas cuantas, el Coruxo afronta esta mañana en Oviedo el partido más importante de la temporada, aunque en esta ocasión no les falta la razón. La victoria del pasado fin de semana ante el Oviedo B sacó al equipo entrenado por Michel Alonso de los puestos de descenso, pero para hacer buenos esos tres puntos, deben ganar esta mañana en el Álvarez Rabanal de Oviedo.

Pero el partido no va a ser nada fácil, ya que si el Covadonga no suma los tres puntos, se habrán despedido de forma matemática de la categoría, por lo que va a ser un partido a cara de perro.

El partido reúne una serie de condicionantes que obligan al equipo vigués a estar en máxima tensión desde el pitido inicial. Por un lado está el Juan Antonio Álvarez Rabanal, un terreno de juego de hierba sintética muy estrecho. Tanto es así, que los jugadores vigueses entrenaron toda la semana reduciendo el ancho del campo para hacerse a sus peculiaridades. Otro punto preocupante es el de su capacidad goleadora, ya que a pesar de ser el colista del grupo, es el que más goles ha marcado desde que se inició la temporada, con más de un gol por partido.

Pero no todo van a ser cosas buenas, ya que de otro modo no ocuparían la última posición del grupo, y es que es el equipo que más goles ha encajado. No cabe duda de que es una buena noticia para los vigueses, que en las últimas jornadas están más finos de cara a la portería rival.

Michel Alonso va con lo justo a Oviedo. Borja Yebra tiene una rotura fibrilar y será baja para las próximas semanas. Los fisios confían en quo pueda llegar a la última jornada de la fase. De la lista también se cae Esteban, que esta semana recibía los resultados de la resonancia que le hicieron y no los mismos no fueron tan graves como se esperaba y podría reaparecer antes de que finalice la temporada. De la lista también se cae el portero Amigo, que andaba con molestias en una mano, y al final se le diagnosticó una fractura, con lo que ya no se cuenta con el en lo que resta de temporada. Para cubrir su ausencia, Michel Alonso convocó para viajar con el equipo al portero del equipo cadete, Pablo. La lista de bajas en el equipo vigués la completa Manu, que cumple ciclo de amonestaciones y por eso se quedó en Vigo.

Los vigueses saben que jugar fuera de O Vao no ha sido su fuerte a lo largo de la temporada, pero en esta ocasión quiere revertir la historia.