Importante y sufrida victoria (30-29) la conseguida por el Acanor Novás Valinox frente al Alarcos Ciudad Real, en un final agónico y con acciones polémicas en ambos bandos. Al final, dos puntos más para el conjunto de O Rosal, que continúa luchando por un sueño que sigue siendo alcanzable.

Los primeros minutos parecían anunciar una victoria sencilla del Novás, pero nada más lejos de la realidad. La intensa defensa local se veía reflejado en goles a la contra (4-1, minuto 6). Pero llegó la reacción de los visitantes con un parcial de 0-4 para ponerse por delante en el marcador (4-5, min. 10). El conjunto de O Rosal bajó su intensidad en defensa y el Alarcos encontraba fáciles lanzamientos con cruces en la zona central, con un Robles muy fuerte e incisivo. Mientras, en ataque, el Novás seguía resolviendo, aunque a medida que avanzaba el choque se apreciaba que cada vez le costaba más. Así, se llegó hasta el minuto 25 (12-12), aunque las sensaciones no eran las mejores. Y ello se vio reflejado en el tramo final. El conjunto visitante se creció y aprovechó los errores y la falta de confianza de los locales (13-16).

Tras el paso por vestuarios, el conjunto de Ciudad Real logró su máxima diferencia (17-21, min. 39). Senovilla solicitó tiempo muerto y cambió a defensa 5:1 y funcionó. En tres minutos, el Novás logró empatar (21-21) y tuvo la opción de ponerse por delante en una contra, pero lo impidió el meta visitante.

Momento decisivo que aprovechó el Alarcos, dirigido por un excepcional Sergi Mach, para recuperar el control y frenar el rápido juego de los locales. Así, el partido entró en un tramo de igualdad. A falta de tres minutos, el marcador electrónico reflejaba empate a 28-28 y en este espacio mínimo de tiempo pasó de todo.

Con balón para el Alarcos, Robles golpea claramente con el codo a Gabi Chaparro haciéndole una brecha, pero los colegiados no señalaron nada y continuó el ataque de los visitantes, que acabó con parada de Lloria. El Novás pidió tiempo muerto y preparó el ataque, que finalizó con gol de Petter (29-28, min. 58:50). El Alarcos no estaba dispuesto a dejar escapar el partido, por lo que en este último minuto atacó sin portero para tener superioridad y así llegó un nuevo empate obra de Alex Berbel (29-29, min. 59:25). Poco más de treinta segundos por delante y nuevamente, pasó de todo. Gol de Petter con un poco de suspense y ataque muy rápido del conjunto de Ciudad Real que finaliza con un pase sobre el pivote, que lanza con un defensor del Novás encima y los árbitros no ven nada punible. Final y victoria para un Novás que, aún sin hacer el mejor partido, nunca falla en su ilusión, sacrificio y lucha.