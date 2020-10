"Vigo tiene un club femenino excepcional y una escuela de entrenadores mítica"

- Hace unos días Burgos ha ganado un título europeo, curiosamente con un exjugador del Obra en sus filas como Dejan Kravic. ¿Conviene al Obradoiro mirarse en espejos como el de Burgos? Un club con el que han compartido batallas hasta no hace mucho en LEB Oro.

- Es cierto que este Burgos no es el mismo club que estaba en LEB con nosotros, pero aún así creo que no deberíamos tomar a Burgos como un espejo. Pero quizá es una pregunta más para nuestros gestores porque, al fin y al cabo, todo tiene que ver con la capacidad económica sin ninguna duda. Cuando hay un apoyo tan grande de las instituciones públicas o cuando hay diferencias importantes a la hora de tributar, eso cambia todo totalmente a la hora de construir un equipo. Cada uno tiene que mirarse en su espejo, en su realidad y en cómo podemos financiarnos. Somos la ciudad más pequeña de la liga y todo va por ahí. Yo soy un lego en la materia económica y solo hago de altavoz de lo que escucho a mi presidente y a mi director general. Quitando todo esto, lo de Burgos tiene un mérito enorme. Han ganado una competición muy potente y solo me queda aplaudirles porque han sido los mejores, lo han merecido y jugando francamente bien.

- ¿Y una ciudad como Vigo podría mirarse en el espejo del Obradoiro para tener un equipo de élite allí y superar su asignatura pendiente con el baloncesto?

- Desconozco las razones, pero lo que sí sé de Vigo es que tienen un club de baloncesto femenino excepcional, clubes de categorías inferiores que siempre lo hacen muy bien, una escuela de entrenadores mítica y con un sello muy personal. Sí es cierto que Vigo quizá tenga una deuda con el baloncesto masculino de élite. Lo tuvo con el caso del Gestibérica no hace muchos años, pero no pudo sostenerse. De algo que estoy seguro es que Vigo reúne todas las condiciones para poder tener un equipo en Liga Endesa, pero me cuesta posicionarme sobre la razón de por qué de momento no ha cuajado allí un proyecto. Desconozco la realidad exactamente como para encontrar las causas de por qué no lo tiene.