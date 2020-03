Eccleston sugiere a Vettel que se vaya a McLaren

El magnate británico Bernie Ecclestone, exdirector ejecutivo de la Fórmula 1, aseguró ayer que el piloto alemán Sebastian Vettel (Ferrari) debería retirarse o buscar "alternativas" para 2021, que podrían pasar por marcharse "a McLaren", ya que considera que no tiene el apoyo necesario en la Scuderia. "Creo que el rendimiento de Sebastian ha sufrido recientemente con Ferrari y con el nuevo compañero de equipo, Charles Leclerc, cuyo manager es el hijo del presidente de la FIA. Sospecho que no ve a Binotto como el apoyo que necesita en su situación. Por lo tanto, Sebastian debería parar o buscar alternativas para 2021. McLaren, nuevamente con motores Mercedes, podría ser una", señaló en una entrevista en la web de Fórmula 1 F1 Insider.

Por otra parte, criticó las medidas tomadas por Liberty Media, la propietaria de los derechos de la Fórmula 1, respecto a la pandemia del coronavirus. "La gestión de la crisis en Australia no funcionó. No hubo una comunicación ordenada hasta que la carrera finalmente se canceló. Esto ha continuado hasta hoy", afirmó. "Creen que saben lo que están haciendo, pero la Fórmula 1 tiene un ADN europeo. No puedes ejecutarla como si fuese fútbol o baloncesto", añadió.

Aun así, Ecclestone considera que el 'Gran Circo' "sobrevivirá de cualquier forma". "La gente necesita héroes. Los pilotos de carreras, especialmente los pilotos de Fórmula 1. Ayrton Senna es el mejor ejemplo, subrayó el antiguo jefe de la F-1.