Mario Mola: "Gómez Noya volverá a elevar el listón"

El balear Mario Mola, triple campeón del mundo y líder del Mundial de triatlón, en el que suma seis medallas los pasados seis años, se ha convertido, por merecimiento propio, en el hombre a batir en el deporte olímpico que une la natación con el ciclismo y la carrera a pie.

En una entrevista telefónica con la Agencia EFE horas antes de partir hacia Bermudas, donde afronta la segunda prueba del certamen, el mallorquín, que apunta al cuarto título seguido, explica cómo se encuentra, cómo afronta el regreso a la isla donde el año pasado se enteró del grave accidente de su novia (la también internacional Carolina Routier); y qué opina del regreso al Mundial del ferrolano Javier Gómez Noya, único quíntuple campeón del mundo, a las Series Mundiales.

- Pase lo que pase, este viaje a Bermudas va a ser mucho mejor que el del año pasado, ¿no? Nada más aterrizar allí, se enteró del grave accidente de su novia, Carolina Routier; esta vez viajan juntos, ella está totalmente recuperada; y, además, competirá.

- Sí, esta vez espero que la aproximación sea mucho más tranquila, sin duda. Porque de los días previos a la carrera ni me acuerdo. Mi cuerpo estaba allí; pero mi mente, no. Es una suerte poder viajar juntos y espero que los momentos de tensión queden reservados esta vez únicamente para la carrera.

- ¿Qué tal está Carol?

- Todo bien. Ha estado entrenando bien desde que volvió de Nueva Zelanda (donde acabó decimosexta la Copa del Mundo de New Plymouth). Para ella, todo lo que sea sumar antes de que se cierre el primer ciclo (de clasificación olímpica, para Tokio 2020) es importante. Y una prueba de las 'World Series' como ésta de Bermudas es una buena oportunidad. Si lo hace bien, le facilitará las cosas.

-Y usted, ¿qué tal llega a Bermudas? ¿Cómo han sido estas últimas semanas?

-Hemos estado entrenando bien, con continuidad y sin problemas. No estábamos acostumbrados a un bloque tan largo (de entrenamientos) entre dos carreras. Y éste ha sido un bloque de trabajo duro, hemos vuelto a concentrarnos en el Viva Blue de Playa de Muro, como las últimas cinco o seis temporadas. Se agradece estar cerca de casa, aunque no estés con la familia, directamente. Pero estás al lado.

-El año pasado tuvo que competir con una presión tremenda y acabó cuarto, en una carrera que tuvo un extraño desenlace, con tres noruegos en el podio. ¿Quiere sacarse la espina, en Bermudas?

-Lo que me apetece es salir a competir, centrado en la carrera y pelearla. Porque el año pasado, como te decía, fui un pasajero. Rodaba en el pelotón y prácticamente me dejaba llevar, porque estaba más pendiente de hacer las maletas y de regresar a casa que en la carrera en sí. Me gustaría hacerlo lo mejor posible; y tener impacto en la carrera, en vez de ser un mero pasajero de la misma.

-La gran noticia en Bermudas será el regreso a la distancia olímpica de Javier Gómez Noya, centrado el año pasado en el 'Ironman'. ¿Cree que Javi podrá recuperar el nivel de antaño? ¿Va a ser otro rival por las victorias? ¿Cómo valora su vuelta al Mundial?

-De forma muy positiva. Me hace ilusión volver a compartir una concentración con Javi. Y sí, creo que volverá a elevar el listón. Espero y confío en que recupere el nivel de antes; que vuelva a competir bien. Personalmente, tengo ganas de compartir viaje y concentración con alguien que siempre ha sido un referente.

- Pues en otra entrevista reciente con la Agencia Efe es él el que se refiere a usted como referente...

- Él estuvo un tiempo fuera, pero durante no pocos años fue el referente; y es imposible que no lo siga siendo para mí.

- Lo que es indudable es la calidad del equipo español, ¿no?

-Sí, lo que está claro es que para poder integrar este equipo todo el mundo ha demostrado sobrada calidad. Fernando (Alarza) fue tercero en la primera prueba (en Abu Dabi); 'Chente' (Vicente Hernández) viene de ganar un 70.3 en Perú... todos los que saldremos en Bermudas tendremos opciones.

- ¿Hay demasiados gallos, en el mismo corral?

- No. Todo se reduce a una cuestión de carácter. Si la gente es capaz de diferenciar la competición de la convivencia; si se busca un ambiente agradable en las cenas, las comidas... entonces, estar rodeado de gente competitiva no tiene que generar problemas. Todos lo entendemos. Y aprovechamos el poder tener alrededor a gente de primer nivel. Tenemos la suerte de llevarnos muy bien, tanto en la selección española, como en mi grupo de entrenamientos (integrado, entre otros, por el francés Vincent Luis y el australiano Jacob Birtwhistle, plata y bronce, por detrás suya, en el pasado Mundial).

- En Abu Dabi sorprendió el segundo puesto del joven británico Alex Yee, que no competirá en Bermudas. ¿Fue una casualidad o con Yee estamos ante una futura figura mundial del triatlón?

- Pienso que tiene calidad, talento y tiempo por delante para ser un futuro campeón del mundo; o para estar en disposición de ganar carreras. Tiene un último segmento (la carrera a pie) brutal, sus tiempos son impresionantes, no sólo como triatleta, sino como atleta. Como siga progresando en los dos primeros segmentos, creo que a va a ser alguien importante en un futuro próximo.

- ¿Qué carrera se imagina, en Bermudas?

- Es un circuito duro. La bici no es tan técnica, pero tiene una subida de un minuto y veinte, ó 1:30, que después de diez vueltas se va a hacer muy exigente; y que hará que la carrera a pie no vaya a ser muy rápida. Será importante la natación y la primera parte de la bici, en la que habrá cortes. Habrá que estar muy atentos, sobre todo en la primera mitad del recorrido ciclista.

- ¿Serán Vincent Luis y Birtwhistle, sus compañeros de entrenamientos, sus principales rivales por el título mundial?

- Espero y confío que lo sean. Tanto Jake como Vincent Luis estarán. Pero no serán los únicos. Habrá otros, como Fernando (Alarza), el francés Leo Bergere; (el inglés) Jonathan Brownlee, (el surafricano Henri) Schoeman, los noruegos... aún es pronto. Hay que esperar a que pasen las primeras carreras para ver cómo va todo; y quién se acabará centrando en el Mundial y quién en otras cosas.

- Después de Bermudas, ¿el plan es hacer todas las (seis restantes) pruebas del Mundial, o se saltará alguna?

- A priori, mi intención es hacer todas. Mi objetivo es el Mundial. A mitad de temporada está el viaje a Canadá (a Montreal), antes de regresar a Europa para competir en Hamburgo (Alemania) y volver de nuevo a Canadá (a Edmonton). Va a ser un tute importante, pero creo que es importante estar en las carreras. Y si uno compite bien, son puntos que les quita a otros. De antemano, es mejor pensar en competir en todas. Y si luego los resultados nos permiten quitar alguna prueba, bienvenido sea.