Montilla y Ferreiro, los reyes del Trega

Cuatrocientas personas participaron en el V Trail do Trega. La jornada se inició con una "andaina" por los senderos del monte guardés. Después se dio la salida a la prueba reina, Castros Celtas 18k, que se convirtió en un mano a mano entre Emilio Montilla (A Gramola) y José Ángel Penas. Montilla, reciente ganador del Trail Fragas do Eume, impuso su experiencia (1.43:27). Penas pagaba el esfuerzo, sufriendo para defender su segunda plaza (1.46:27) del acoso de Daniel Pazo (1.46:28). En mujeres, la especialista María Ferreiro no dio opciones (2.11:37) a Natalia Sierpes (2.23:26). Diana Álvarez completó el podio (2.38:41).

En la Mergelina 12K, dirigida a novatos de la modalidad, el local Josué Moreno mostró su conocimiento del terreno (1.02:45) ante José Manuel David (1.02:55) y David Patiño (1.02:58). Fue más igualada la prueba femenina, con victoria de Natalia Leal (1.21:10) sobre Alejandra Sanromán (1.21:31) e Irene Táboas (1.23:47).