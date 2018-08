La Liga anuncia partidos oficiales en Estados Unidos

Estados Unidos acogerá partidos oficiales de la Liga española de fútbol tras el acuerdo alcanzado por LaLiga y la multinacional Relevent que pretende impulsar el desarrollo de este deporte en Estados Unidos y Canadá.

La patronal del fútbol español hizo público la creación de LaLiga North América, una filial conjunta a quince años y participada al cincuenta por ciento por ambas partes, que entre sus objetivos incluye "la disputa de un partido de la temporada oficial en Estados Unidos, el primero que se jugará fuera de Europa".

Dicha filial será la representante exclusiva de LaLiga en Estados Unidos y Canadá para todo el desarrollo del negocio y enfocará sus esfuerzos en promover la cultura del fútbol en ambos territorios "gracias a los insuperables activos de LaLiga, la liga más importante del mundo y con los mejores clubes y jugadores de renombre internacional", añade la nota.

A juicio de sus impulsores, la alianza reforzará el crecimiento de la competición española en Norteamérica a través de otras acciones como escuelas infantiles, formación de entrenadores de fútbol base, acuerdos de marketing, activaciones de marca con consumidores o partidos de exhibición, además de sus planes para disputar un partido oficial de LaLiga en Estados Unidos.

"Estamos volcados en fomentar la pasión por el fútbol en todo el mundo. Este revolucionario acuerdo sin duda dará un impulso fundamental a la popularidad de este hermoso deporte en Estados Unidos y Canadá", destacó el presidente de LaLiga, Javier Tebas, tras anunciar la alianza con la multinacional estadounidense de medios, deportes y entretenimiento,

Recordó que Relevent ha llenado estadios en todo Estados Unidos con la International Champions Cup y se mostró "encantado" con la misión conjunta que pretende promover el fútbol en Norteamérica.

La alianza anunciada este jueves marca "un punto de inflexión para el fútbol" y llega tras el "éxito" de la Copa del Mundo 2018, "donde se dieron cita jugadores de todos los clubes de la primera división española, y con vistas al Mundial FIFA 2026, que se celebrará en Norteamérica".

La noticia no ha tardado en levantar polémica y protestas entre algunos de los implicados directamente. Por un lado los aficionados que no acaban de entender esta situación que perjudicará sus intereses una vez más. Y por otro lado la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) ha expresado su más "enérgica protesta" por el acuerdo de LaLiga con la multinacional Relevent que prevé la disputa de partidos oficiales de LaLiga Santander en Estados Unidos y su queja porque "el futbolista no es moneda de cambio" que se pueda emplear en acuerdos comerciales.

Para la AFE, LaLiga "prescinde de la opinión de los futbolistas y los compromete en acciones que solo a ella benefician, sin importar la salud y los riesgos de los jugadores y mucho menos el sentimiento de las masas sociales de los clubes a quienes se 'obligará' a competir en territorio norteamericano una vez por temporada".

En la nota, el presidente del sindicato de jugadores, David Aganzo, hizo pública su queja "frente a tan manifiesta arbitrariedad" y dijo que "el futbolista no es moneda de cambio que se pueda utilizar en negocios que solo benefician a terceras partes".