Fallece Steve Albini, productor de Nirvana, Pixies y PJ Harvey

El festival Primavera Sound se celebrará entre los próximos 29 de mayo y 2 de junio, pero este año va a estar de luto. Ha fallecido Steve Albini, quien al frente del grupo Shellac ha sido presencia más que recurrente a lo largo de la historia del festival. Sus actuaciones son memoria viva del Primavera Sound. La banda de noise, rock y post-harcore fundada en 1992 con el batería Todd Trainer y el bajista Bob Weston queda irremediablemente huérfana. Nunca un trío musical fue tan orgánico. Sin una de sus piezas, y más siendo Albini quien falté, el grupo ya no tiene ningún sentido.

Albini tenía 61 años. Ha muerto hoy de un ataque al corazón en Electrical Audio, su estudio de grabación en Chicago. Así lo han confirmado los técnicos del estudio. La pérdida para el rock alternativo estadounidense es irreparable.

Porque además de sus discos con Shellac, vitaminados, ariscos y crudos como sus actuaciones, muy espaciados en el tiempo –solo medía decena desde 1994, editados preferentemente en vinilo–, de un par o tres grabados en colaboración y de su participación en una banda poco conocida (Rapeman) y en otra más importante (Big Black, grupo punk de la primera mitad de los 80), lo que define la fundamental carrera de Albini es su trabajo como productor e ingeniero de sonido.

Estuvo en el momento oportuno en el lugar adecuado. O simplemente hizo posible que ese momento ocurriera y contribuyó desde la sombra, como han hecho tantos productores a lo largo de la historia, creando conceptos y recomendando tipos de sonido.

Formado en el punk, o en los residuos del punk (sus bandas preferidas eran Ramones, Stooges, The Wire, Suicide, The Birthday Party, PiL y The Fall), y crítico musical durante años en diversas revistas alternativas, Albini contribuyó al sonido del ‘grunge’ al producir el segundo álbum de Pixies, ‘Surfer Rosa’ (1988), y el tercero y último de Nirvana, ‘In Utero’ (1993). Estuvo también detrás del segundo de PJ Harvey, el agresivo ‘Rid of me’ (1993). Elaborar un sonido crudo, directo, sin ornamentos, fue una de las premisas de su trabajo como productor, aunque también contribuyó en las mezclas de algunas de las canciones de Mogwai, auténticas murallas de sonido. En 2007 produjo ‘The wirdness’ de los Stooges de Iggy Pop, haciendo realidad el sueño de grabar a una de sus bandas más admiradas.

En el caso de Nirvana, colaboró con ellos al final. En los otros, dejó de colaborar cuando o bien los músicos tomaron otras sendas o aspiraron a audiencias mayores. Él prefería definirse como un ingeniero de sonido, alguien que soluciona problemas al servicio del grupo o solista con el que trabaja. En algunos discos aparece acreditado de este modo aunque realizara igualmente las labores habituales de un productor. De un modo u otro, el rock independiente y alternativo estadounidense, el ‘grunge’ y otros estilos, siempre lejos de las grandes discográficas, ha contraído una enorme deuda con él. Sin Albini y sin Shellac, el Primavera Sound será distinto.