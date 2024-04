Ideología, audiencia y dinero: ¿le interesa a TVE tener a David Broncano en su parrilla?

El culebrón de TVE y David Broncano ya tiene desenlace: frente a las polémicas y los desplantes que han protagonizado en las últimas semanas, 'La Resistencia' tendrá su espacio en el ente público. Así lo ha acordado el Consejo de Administración en una sesión extraordinaria organizada este miércoles después de que la presidenta interina, Concepción Cascajosa, suspendiese la celebrada el pasado jueves ante la ausencia de Elena Sánchez. RTVE ha aprobado hoy finalmente su fichaje gracias al voto de calidad de Cascajosa y el aval de la Abogacía del Estado. Pero la guerra interna en el ente público ha puesto sobre la mesa un debate nada fácil de resolver: ¿le interesa a TVE tener a Broncano en su parrilla?, ¿debe la Corporación competir contra 'El Hormiguero'?

Su fichaje responde al interés que José Pablo López, director de Contenidos Generales hasta el pasado 26 de marzo, tenía por hacer de TVE una cadena competitiva: trasladar el éxito del formato entre los jóvenes y en las redes sociales era su principal aliciente. ¿Un objetivo realista? “La duda es si los espectadores que Broncano tiene en Movistar Plus+ le seguirán en esta nueva etapa. Ahora bien, Pablo Motos no va a verse afectado. Si alguien pensaba que él era la persona adecuada para restarle terreno, no conoce cómo funciona la televisión. Jorge Javier Vázquez, que es mucho más popular, no pudo con él cuando Telecinco apostó por 'Cuentos chino's. Aunque a su favor hay que decir que Mediaset no le dio el tiempo suficiente para asentarse. De ahí, precisamente, que se hayan negociado con tanto ímpetu las condiciones del contrato”, explica Borja Terán, especialista en televisión.

Serán dos temporadas por 28 millones de euros. Un desembolso que, según Esther Mucientes, crítica de televisión de 'El Mundo', no resulta desproporcionado: “La serie '4 estrellas', por ejemplo, tiene un presupuesto mayor. El problema es lo que se ha generado en torno a este fichaje. Y, sobre todo, que se trata de una apuesta a ciegas. Son 14 millones por tanda, que no es mucho, pero no sabemos qué va a pasar”. Además, no hay que perder de vista que, aun dándole libertad creativa, sería muy extraño que 'La Resistencia' de TVE fue idéntica que 'La Resistencia' de Movistar Plus+. En especial, por la diferencia de público que convocan ambas cadenas. “Sin olvidar que las cifras no son buenas: ha pasado de un 0,6% en 2020 a un 0,1% en 2024. Si bien no podemos compararlas con las obtenidas en la televisión lineal, se observa una caída”, añade.

¿Catalizador de la izquierda?

Uno de los requisitos que mayor polvareda ha levantado es la duración: en un primer momento, estaba previsto un acuerdo de tres temporadas que, finalmente, ha quedado reducido en dos. ¿Suficiente para asentarlo? Ricky García, director del portal especializado YoTele lo niega: “Hacen falta años para lograrlo. 'El Hormiguero' lleva 18 años, pero al principio los datos no eran halagüeños. De hecho, nada más aterrizar en Antena 3 rondaba el 11% de 'share'. Dicho esto, si consiguen darle una entidad propia, podría funcionar. Broncano ya es una marca potente, sólo falta una estructura que le dé sentido al programa”. Si alcanzan este equilibrio, podrá sobrevivir en una de las franjas más complicadas de la parrilla.

En las últimas semanas, la idea de posicionar 'La Resistencia' como el contrapunto ideológico de 'El Hormiguero' no ha hecho más que avivar la controversia. ¿Será Broncano un catalizador del ideario de Pedro Sánchez? Terán cree que no: “En la era de teatralización de la política, él ha sabido hacer humor sin trinchera. Lo contrario que Motos: conforme ha ido creciendo en popularidad también ha querido hacerlo en influencia”. Tanto es así que, en sus emisiones, ya es habitual encontrar mensajes de esta naturaleza con una marcada ideología. El experto, asimismo, sostiene que “TVE ha producido todo tipo de contenidos históricamente y, como tal, tiene que buscar la diversidad. Lo que sucede es que, en un momento en el que los eslóganes políticos han ganado peso, simplificar la televisión pública a la televisión del Gobierno es bastante común”.

Un punto de vista que Mucientes comparte con una apreciación: “La audiencia les da igual, lo que quieren es tener impacto en las redes sociales y la prensa. Quieren que, al día siguiente, las noticias no recojan los ataques de Pablo Motos a Pedro Sánchez”. Aunque quién sabe si, en los próximos meses, no acabarán recopilando los de David Broncano a Alberto Núñez Feijóo. Las posibilidades son infinitas. “Se trata de una parcela muy jugosa”, concluye García, que se mantiene cauto a la hora de imaginar el desarrollo de esta nueva 'La Resistencia'. Y, ojo, a su último juicio: “La cadena tiene que ser inteligente: no puede quedarse en un nicho, tiene que ampliar sus miras. Así, si la apuesta es seria, ambos formatos acabarán disputándose los famosos a los que entrevistar”