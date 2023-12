El título del disco hace referencia a Tenerife y Madrid. ¿Cómo llevas estar dividida entre dos sitios diferentes?

A ver, obviamente Canarias está por encima de todo. O sea, llevo ocho años viviendo en Madrid, pero el acento no se pierde. Y muy orgullosa de ser de allí. Por eso también está hecho a propósito lo de llevar un poco por bandera esto, mencionándolo tanto en las canciones del disco como titulando al disco de esa forma. La verdad que Madrid me ha dado muchas oportunidades, yo empecé a rapear aquí. En Canarias había rapeado muy poquito. Esa parte sobre todo es la que ha hecho que le coja cariño a este sitio y conozca a gente para trabajar aquí y me haya criado profesionalmente aquí. Pero ya te digo, Canarias es donde está mi gente, donde además me siento muy orgullosa de la forma de ser de allí, de las tradiciones, la música, todo. Creo que Madrid ahoga más que Canarias, pero por eso te digo que soy muy afortunada de ser de un sitio como es Tenerife y todas las Islas cuando digo que quiero irme a casa o que necesito desconectar.

¿Por qué llega ahora este primer disco después de tantos años rapeando?

Como estaba en las batallas, al final es algo en lo que te tienes que concentrar mucho. A parte de eso, de que exija cierto trabajo, por eso del que mucho abarca poco aprieta como dicen los abuelos, también es cierto que te encasillan mucho cuando haces algo. El hacer música y que te vean como una artista o una persona que escribe, te vean como una persona que improvisa, y no solo improvisa, sino que está en el circuito profesional, competitivo, es un poco más difícil que te vean con ese perfil. Yo quería centrar el cien por cien del tiempo y ha sido ahora, después de haber pasado por la FMS [Freestyle Master Series] y de haber estado años dedicándome a eso. Además, yo siempre había hecho música también. De hecho, había sacado algunas canciones sueltas, como por ir probando. Pero sabía que cuando me fuera a dedicar a la música, quería que fuera dando un paso más serio y currármelo más con tiempo y dedicación.

Como dijiste en una entrevista a principios de año, es difícil que pasen de verte como una persona que compite y reivindica en las batallas a alguien que presenta un proyecto propio. Ahora que ha salido el disco, ¿cómo ves esto?

Bueno, pues habrá que ir viendo, va bien. Sé que no va a ser de repente líder en ventas y número uno en no sé qué, pero es que precisamente eso no me preocupa para nada. Las transiciones siempre son con calma, dando pasitos poco a poco, ir compartiendo vídeos cantando, ir haciendo las entrevistas, ir dejando que la gente escuche tu música. Lo importante es eso: yo estoy contenta con el resultado, creo que representa bastante bien los distintos géneros musicales que me gustan y los distintos temas de los que me gusta hablar. Creo que eso es lo más importante, empezar los conciertos. Me hace mucha ilusión.

En los temas de los que te gusta hablar están los temas sociales. Lo haces desde la primera canción del disco, Spanish. Has comentado alguna vez que para ti no es fácil hacer frente a todo el hate que recibes por quejarte de ciertas cosas. ¿Cómo haces ahora para que no te afecte?

Al final ahora es mi proyecto, y quién lo quiera escuchar lo querrá escuchar y, por supuesto, hay mucha gente que se siente identificada porque piensa de una forma igual o similar a la mía. Yo ya siempre lo digo, he reflexionado que el hate no es por ser mujer, es por ser una mujer feminista. Eso como que molesta más. Es como: 'oye, ya estás aquí, estás rapeando, estás con los pibes, pero bueno, no vengas aquí a contarnos tus mierdas'. Es la sensación que les da un poco a muchos pibes. Pero tampoco quería llegar a cambiar mi personalidad ni mi estilo del todo. No quería hacer tampoco un disco entero de canciones sociales, porque quería probar muchas cosas a nivel musical y a nivel lírico, pero sí que tenía claro que el hacer música es un espacio donde puedes hacer lo que te dé la gana sin estar dependiendo de qué rival te ponen, dónde es la batalla, si hay hate o no hay hate. Es algo más personal y más premeditado. Y, de hecho, creo que Spanish es un gran desahogo. Yo creo que las canciones están así para quitarme todo lo que pienso de encima y ya poder hablar en el resto del disco de otras cosas.

¿Cómo dirías que es tu relación con España y con la identidad española? También teniendo en cuenta que eres canaria.

Teniendo la fortuna de haber viajado, que tampoco es que me haya recorrido el mundo, me gusta vivir en España y me gustan muchas cosas de España. Lo que pasa es que el ideario que podemos tener todos de lo que significa ser español o un español de bien, que siempre se liga como a lo conservador, es lo que no me gusta. Me encanta Sevilla, me encanta el flamenco, los paisajes, que haya idiomas distintos, que un país que tampoco es tan tan grande tenga tantos lugares distintos, la gastronomía... Me parece muy diverso, me gusta, somos una cultura también muy de bailar, de compartir, de comer juntos, esas cosas son las que yo identifico como España. Compartir, el terraceo, de intentar ponerle humor a la vida. Luego, el rollo de señalar a gente de fuera o, por ejemplo, apoyar la tauromaquia, o incluso gente ahora diciendo que vivimos en una dictadura... Hay gente súper distinta y tenemos un montón de suerte de vivir aquí. Pero a la vez creo que no se dan cuenta de eso, que se creen que España es esto y esto porque lo dice no sé quién. Pues no. Cada uno vivirá su identidad y su patriotismo a su manera.

Has mencionado Sevilla. En Spanish hablas del río Guadalquivir. ¿Cuál es tu conexión con Sevilla? Acción Sánchez, tu productor, es de allí.

Sevilla era una ciudad que yo solo había visitado una vez y fue porque me había pillado Filomena en el avión y tuvimos que aterrizar en Sevilla. Y la segunda vez que fui fue por todo esto con Acción Sánchez. Creo que el haber ido varias veces, no solo con Acción Sánchez, sino también con Rapsusklei, también con el Zatu, que siempre se pasaba por el estudio a escuchar lo que iba haciendo, pues como que al final he generado un vínculo, un recuerdo especial de aquí es dónde empecé a grabar mi primer álbum. En ese sentido se ha convertido en un lugar que antes no significaba nada concreto para mí y ahora como que veo mis raíces musicales vinculadas ahí.

¿Cómo es tu proceso de composición? ¿Hay otras disciplinas artísticas que te inspiren?

Lo que más me funciona es ir al estudio con un productor, productora, músico, lo que surja, como si van amigos también, ir como ir creando en el mismo sitio el mismo día. No soy tanto de estar en casa y decir: me voy a poner a escribir. Al final como no soy productora, digamos que las capacidades de hacer melodías sola o con una base de internet, son más limitadas que si estoy con alguien que en el momento va construyendo la instrumental a la vez que tú vas construyendo la idea, la letra y tal. La verdad que eso es lo que más me ha servido, esas sesiones de composición y producción, es lo que mejor me encaja. Si en esa sesión me va a salir algo a la primera o de últimas, no lo sé. Obviamente se pone toda la energía en que salg, pero es verdad que a veces, los procesos creativos son así. También desde casa te puedes inspirar, estás viendo una película y dices hostia, qué buena idea esto, o me gustaría hacer una estética así en el próximo disco... Claro que te influyen cosas del día a día y de otras artes. Lo que pasa es que cuando mejor las plasmo es en el estudio.

Con respecto al género, has dicho que, bajo tu punto de vista, ya no queda mucho del rap reivindicativo. Tupac, Biggie, Snoop Dog… Que se ha romantizado demasiado lo de salir del barrio cuando todos acabáis en el mainstream. ¿Por qué crees que ocurre esto? ¿El sistema os absorbe?

Hombre, yo creo que a todos. Al final el sistema es el que es, hay que ganar dinero, hay que pagar impuestos, hay que pagarle a la gente. Por reivindicativo que seas, si lo tuyo ya funciona y tienes un público, pues al final te conviertes, aunque no seas súper mainstream, en mini mainstream, porque compartes en redes sociales, te van a llamar para los programas... Luego ya es decisión de cada uno lo que haga. Yo más bien lo considero, lo de que se pierde el rap reivindicativo, en el sentido de que no hay muchos raperos que vayan por esa línea reivindicativa del rap, sino más bien por la línea de vacilar, de los Gucci y tal. Pero vamos, que eso antes también pasaba. Porque en cuanto Tupac y Biggie y todos estos tenían pasta, era la época de gangsta rap y te comprabas chaquetas carísimas y te ponías un montón de cadenas como diciendo: 'ya no soy pobre'. Sí que es cierto que yo tampoco voy con esa estética, porque tampoco me siento identificada con: 'ala, venga, como ahora me va mejor, me gasto el dinero en cadenas y relojes caros'. No, lo siento un poco como un disfraz, tenga la facilidad económica para hacerlo o no.

¿Piensas volver pronto al mundo del freestyle y las batallas?

No, todavía no. Honestamente, si regresara, sería en alguna exhibición, en alguna FMS, si surge cualquier evento solidario y quieren que haga freestyle, esas vainas sí. Pero imaginarme otra vez yendo a una Red Bull..., no, porque al final considero que si volviera sería para hacerlo más en serio y tratar de luchar por títulos. Pero nunca tuve esa ambición de ser una campeona, yo quería decir mis vainas. Por supuesto a todos nos gusta ganar, pero tampoco era este perfil de 'quiero vivir de esto toda la vida y estarme insultando hasta los 42 años', ¿sabes? Me ha servido mucho y ahora lo disfruto más. Según mis amigos, yo rapeo mejor ahora también. Debe ser porque estoy más relajada.

¿Este relajo quizá puede venir de que estás haciendo tus propias canciones y no tienes la tensión de tener que improvisar?

Totalmente. Más que el hecho de improvisar, que no sabes qué vas a decir o qué va a pasar, ya te digo, es por lo competitivo. Si voy a hacer algo de freestyle pero tranquilamente, estoy más tranquila, dentro de que siempre supone un riesgo hacer free y esa es la magia. Pero es más bien el ámbito de competir, ganar, perder, lo del hate. Como que me puse mucha presión con eso, no supe gestionarlo mejor en el momento y sobre todo era eso. Ahora me lo tomo en serio y curro, pero no es ese sufrimiento.

Has contado en varias ocasiones la emoción que te provocó que te invitara Kase O a su gira. ¿Hay algún otro artista o artistas con los que te gustaría colaborar?

Bastantes. Además, ahora nos estamos juntando cada vez más las pibas de la industria, que es muy importante. El otro día fue el bolo de Lía Kali, que lo está rompiendo, y también estaba Anier, de chicos estaban Fernandocosta, Israel B... Toda la vaina. La verdad que con mucha gente. Hay pibas que la rompen mucho y me encanta. Con Lía Kali me encantaría hacer algo, con María Chambao, que ha grabado con el Kase hace poco... Creo que hay pavas con una voz y un mensaje cañero y eso me renta mucho. Creo que puede sumar mucho.

Tú siempre te rodeas de mujeres, en Argentina donde has estado hace poco has actuado con una banda compuesta íntegramente por mujeres. ¿Te cuesta encontrar mujeres para todos los perfiles que necesitas para tu banda?

La verdad que he tenido bastante suerte. Al conocer a otros artistas y gente de la industria, he podido dar con las chicas rápido. Pero es cierto que el abanico entre el que elegir, no es tan grande como el de chicos. Si hubiera montado una banda sin tener en cuenta el género, seguro que a las dos horas ya la tenía montada, como quién dice. Hay muchos guitarristas y baterías en el circuito. Me siento muy cómoda. No todos mis temas son de amor, de rap o sociales, y esto me parecía una buena manera de plasmar mis reivindicaciones en el mismo escenario. Puedo estar rapeando de cualquier cosa o cantando, y al final lo que se transmite y da poder es ver a cinco pibas en un escenario tocando los instrumentos de puta madre y haciendo el proyecto conmigo.

¿Tienes algún ritual antes de subir al escenario?

De hace poquito para acá, la corista, Erika Do Santos, como yo estaba muy nerviosa antes de salir en el Festival Boreal, a finales de septiembre en Tenerife. Yo estaba muy nerviosa, éramos las últimas en tocar y, mi amiga puso una canción así súper animada, sin decir nada, y empezó a bailar, cada una tenía que hacer un paso... Ahora estoy cogiendo como un poco de mantra eso. Nos relajamos con eso cinco o diez minutos antes, bailando y moviendo el cuerpo con canciones afro y brasileñas que nos pone la Erika y ya subimos con toda la energía pa'rriba.