El duo aragonés Amaral ha echado mano de su carácter más reivindicativo para su participación en el festival Sonorama Ribera y el que estaba concebido únicamente como el concierto conmemorativo de sus bodas de plata con la música, 25 años transcurridos desde que vio la luz su primer disco, con el que compartían nombre, se ha transformado en un clamor por la dignidad y la fortaleza de las mujeres.

Ha sido justo antes de que comenzara la vigésimo quinta canción de las 26 programadas, cuando Eva ha tomado la palabra y ha explicado que el siguiente tema iba dedicado a Rocío, Zahara, Rigoberta, Bebe... y tantas mujeres que ven amenazada su dignidad y reivindicar su fortaleza. E inmediatamente, ha dejado caer el corpiño de lentejuelas rojas que ha lucido durante toda su actuación y se ha puesto a interpretar 'Revolución' mostrando sus pechos.

Un gesto con el que ha querido apoyar a Rocío Saiz, a la que un policía obligó a taparse los pechos durante el concierto que estaba ofreciendo en Murcia el pasado mes de junio y que, sin lugar a dudas, se ha convertido en uno de los momentos únicos de Sonorama Ribera. Y no solo de esta edición, sino de sus 26 años de historia. Pero como la propia cantante ha dicho, mañana -por el domingo- no pensaba mirar twitter para ver qué repercusiones ha tenido.

Desde que se anunció, el concierto de Amaral había despertado muchísimas expectativas que ha superado con creces. Durante casi dos horas ha ido desgranando temas incluidos en sus ocho primeros discos, algunos casi olvidados para el gran público y que este concierto ha permitido reencontrarlos, no solo a Eva y Juan, como ellos mismos han reconocido, sino también a sus seguidores.

Eva @amaraloficial, reina de Sonorama Ribera, Aranda de Duero, España y el mundo entero. https://t.co/glT2PFwf90 — Sonorama Ribera (@sonoramaribera) 12 de agosto de 2023

Más de 35.000 personas han cantado sin parar todas y cada una de las canciones incluidas en el concierto. 'Toda la noche', 'No sé qué hacer con mi vida' 'Salta', 'Moriría por vos', 'Días de verano', 'Rosita', 'Kamikaze', 'Hacia lo salvaje'... No es posible situar una como preferida del público. Todas han hecho las delicias de los asistentes a la actuación.

Sí pueden destacarse momentos únicos, como cuando la cantante ha recordado que la canción 'Salir corriendo' se compuso en apoyo a una mujer que estaba escapando del maltrato doméstico, una impresionante interpretación, casi a capella, acompañada solo por la guitarra de Juan Aguirre, de 'Sin tí no soy nada' o cómo ha ido nombrando uno a uno a todos los miembros del equipo precisamente antes de interpretar este tema.

Se ha hecho corto el concierto y casi sin darse cuenta se ha llegado a la canción 26, esa con la que dan por presentado su nuevo disco, el noveno, en el que se hallan inmersos en este momento y del que solo ha trascendido este tema, 'Ahí estás'. Y según han reconocido en la comparecencia ante los medios que han tenido al término del concierto, a su juicio les ha parecido "un temazo" por cómo ha reaccionado el público.

Un concierto pensado hasta el mínimo detalle, pues no ha pasado desapercibido que a la hora de despedirse ha sonado por la megafonía el 'Nothing compares to you' de la cantante irlandesa Sinead O'Connor, recientemente fallecida.

La actuación, según ha valorado el propio director del festival, Javier Ajenjo, probablemente se sitúe en el Top3 de todas las que han discurrido por Sonorama Ribera en su cuarto de siglo largo de historia.

Pero la jornada de cierre de los conciertos de tarde y noche del evento arandino ha sido mucho más. Ha sido un potente directo, dejando constancia de la enorme calidad de sus integrantes, de Wilco, y por qué ha sido desde hace meses una de las actuaciones que más se esperaban, un nuevo encuentro con el pop personal de Iván Ferreiro, o la consolidación como grupo de escenario principal de Arde Bogotá.

Llega el momento de detenerse y hacer balance de el vigésimo sexto Sonorama Ribera que, a falta de los conciertos matinales del domingo, ha llegado a su fin con la impresión de que ha sido uno de los mejores que se recuerdan, con jornadas redondas e inolvidables.