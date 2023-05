"El votante de izquierda tiene el susto metido en el cuerpo y el 23J servirá para aprovechar el golpe"

El popular actor Pepe Viyuela subirá a escena el recital Río de poesía el 9 de junio en el Teatre de Lloseta junto al barítono Luis Santana y el pianista Francesc Blanco. Concurrió a las elecciones con Izquierda Independiente en la localidad madrileña donde reside, San Sebastián de los Reyes, y apostó por Íñigo Errejón hace seis años.

¿El resultado electoral le ha quitado las ganas de reír?

No, en absoluto. Cuando algo no te gusta demasiado, conviene responder con buen ánimo y una dosis de sentido del humor para intentar sobrevolar la situación y vivirla del mejor modo posible. Tirar del sentido del humor es una forma de ser flexible, hacer cintura y remontar muchísimo mejor la frustración y la tristeza, que a menudo conducen a una acción cargada de amargura o a la inacción directamente.

¿Le da tiempo a la izquierda a unirse para el 23J?

Creo que sí y desde luego es lo deseable. La desunión arrastra a la izquierda históricamente y eso siempre ha provocado confusión y aflicción. Es más recomendable arreglar las pequeñas diferencias y caminar juntos. Es bueno que haya distintos puntos de vista, ya que enriquecen la política, pero cuando ves que por separado las cosas se ponen peor, el sentido común dice que hay que llegar a un acuerdo inmediato y acudir unidos a las elecciones.

¿Qué le parece el inesperado adelanto de Pedro Sánchez?

Pese a que no ha dado tiempo de analizarlo y reflexionar, da la impresión de que la apresurada convocatoria electoral tiene que ver con aprovechar el impacto del golpe, cuando tienes la rodilla en la lona y te levantas cuanto antes para mostrar que aún te queda capacidad de reacción. Ahora el votante de izquierda anda con el susto metido en el cuerpo y este anuncio les puede animar a decir "el 23J no pienso fallar". Invita a actuar a los votantes y a quienes tienen responsabilidad política en la izquierda. Me parece una buena decisión y un gesto muy sano al pensar: "Si no quieren que sigamos, que la ciudadanía lo decida lo antes posible".

¿Cómo afectará a la cultura la entrada generalizada de Vox en las instituciones?

Sería muy osado por mi parte decir que irá fatal. Ojalá que no, pero hay que esperar a ver qué decisiones adoptan. Ya están en varias autonomías y la situación no es halagüeña, aunque hay que dejar un margen de confianza.

En radioteatro protagonizó La vida de Brian, que vuelve a la actualidad porque proponían quitar la escena de Loretta en su adaptación teatral en Londres. ¿Teme que ocurra aquí?

La involución ideológica hacia el conservadurismo se extiende por numerosos países y cuando ves las barbas del vecino cortar, ya sabes. El discurso políticamente correcto para no herir la sensibilidad de nadie cuando se hace humor, o sin él, es censura. Si tienes miedo de lo que quieres decir por si molesta a alguien, acabas edulcorando el mensaje y no tiene sentido ponerte a crear. La libertad de expresión es lo más importante. Hay que defenderla cada día a todas horas, venga de donde venga el ataque.

"En mi salsa"

Río de poesía combina sus dos pasiones, humor y poemas. ¿Es el espectáculo perfecto?

Me encuentro en mi salsa. La idea surgió por una demanda del público, ya que en los recitales de poesía y música que hacía con Luis Santana, los espectadores se reían mucho con los poemas de humor y pedían más. Buscamos otros y, aunque hay mucho por descubrir, encontramos poemas divertidos de temáticas variadas. La poesía se suele asociar a algo académico, serio, elevado, pero la elevación que produce el humor también le viene muy bien.

Mediterráneo y las demás canciones no son humorísticas.

Algunas, como esta, son un guiño a los lugares que visitamos. Además, tiene un componente poético bellísimo y puede llegar a provocar una sonrisa. También otras, que pueden despertar una sonrisa nostálgica, enamorada...

Hay un poema dedicado a los pedos, que tan divertidos son para los niños. Los adultos nos sonrojamos.

Por eso está muy bien hablar de ellos y contar lo que le pasa a todo el mundo. El poema es de Quevedo. Nos gusta desmitificar la idea de que la poesía solo trata cuestiones muy elevadas, como el amor, y trágicas, como puede ser la enfermedad y la muerte.

Siempre que puede vuelve al payaso que le dio a conocer. ¿Qué nos enseña este humor?

Me ha acompañado siempre, no solo porque es un personaje con el que me divierto y quiero que la gente disfrute como yo, sino también porque me ayuda a reflexionar. Su figura contiene una gran filosofía. Forma parte del mundo de la ingenuidad, de la vulnerabilidad, representa de alguna manera a los excluidos, a los diferentes. Son estrafalarios en el vestir y en sus acciones, a menudo no saben hablar bien, carecen de la inteligencia que, aparentemente, valoramos; y no paran de fracasar, aunque no lo ocultan, todo lo contrario, ya que la gente se divierte con eso y ellos lo convierten en una fiesta. Eso es tener sentido del humor, volver a levantarse, ser capaces de volver a empezar con energía pese a las circunstancias. Soy humano, me equivoco, el error forma parte de mi vida y seguramente me va a ayudar a aprender y crecer.

Es un actor polifacético, pero en el humor es donde se siente más cómodo. ¿Qué le aportan los demás géneros?

Variedad. Los actores siempre nos hemos caracterizado por la trashumancia, la geográfica para las representaciones y la interna o psicológica, relacionada con los personajes que interpretas. Te permiten hacer un viaje debido a que pasas de ser tú a ser Hamlet, Napoleón o el que caiga en tus manos. Tienes que colocarte en su situación, comprenderlo y, por supuesto, defenderlo hasta el fin, aunque no tenga nada que ver contigo ni tus ideas. Es un viaje emocional que a los actores nos motiva mucho, sobre todo si son personajes distintos. A mí me dan la sensación de movilidad, me quitan el polvo que me pueda caer si siempre estoy en el mismo lugar interpretativo.

¿También más empatía?

Por supuesto. Aprendes a no dogmatizar, comprendes que hay varios puntos de vista respecto a cualquier tema tan respetables como el tuyo y te vuelves más abierto a quienes no comparten lo mismo que tú.