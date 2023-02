O adianto da nova entrega do Barómetro da Cultura Galega, realizado polo Observatorio da Cultura Galega, entidad que depende do Consello da Cultura Galega (CCG), apunta á programación cultural do Xacobeo (22,3%), a participación das Tanxugueiras no Benidorm Fest (21,1%) e os concertos de O Son do Camiño (10,4%) como os principais eventos da cultura galega no ano 2022.

Según sinalou onte o CCG nun comunicado, as personas responsables das entidades culturais en Galicia situaron en cuarta posición a película As bestas (5,6%). De forma xenérica, o barómetro mide a visibilidade do audiovisual galego nun 5,4%, ocupando o sexto lugar da táboa, na que tamén atopan o seu lugar actores como Luis Zahera (1,6%) ou Luis Tosar (1%), filmes como O que arde (0,7%) ou O corpo aberto (0,6%) e tamén os Premios Mestre Mateo (2,2%) e os festivais Cineuropa (0,9%) e o de Cans (0,7%). No sector da música, os festivales suman un 5,5%, porcentaxe no que non se inclúen citas concretas como o Resurrection Fest (2%), o Sinsal (1%), o Festival de la Luz (0,8%) e o Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira (0,8%). Asimesmo, no sector teatral destaca o grupo Chévere coa obra N.E.V.E.R.M.O.R.E. (1,7%), mentres que no literario resalta Marilar Aleixandre, Premio Nacional de Narrativa (1,6%).