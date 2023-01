“Hasta ahora no ha salido una que canta o que baile como yo. Pero sobre todo sé que quedaré en la memoria, quedaré en la memoria de la gente”. Lo dijo Lola Flores (Jerez, 1923-1995), se conserva en la hemeroteca de Televisión Española y no se equivocó. Ella dejó dictada, a su manera, sus últimas voluntades ante las cámaras. Quería que “sus mariquitas”, que tanto la querían, y sus admiradores pasaran haciendo cola ante su féretro murmurando “pobrecita, con lo graciosa que era” y soñó que una gran orquesta le tocara 'La Zarzamora' mientras su ataud viajaba camino de Madrid a Sevilla. No fue exactamente así pero este 2023, mucho de lo que ella evocó para su final, será superado con creces en el año de su centenario.

Lola Flores, artista española universal, está de moda, convertida en un reclamo publicitario, un icono y un símbolo incluso para los más jóvenes, que ni la conocieron en vida. Ella misma se decía que era “irrepetible” y la ciudad que la vio nacer, Jerez de la Frontera (Cádiz), se las está ‘maravillando’ para rendirle a un homenaje a la altura de su arte. Este sábado 21 de enero, día de su cien cumpleaños, empezará todo con cante y con baile. El ayuntamiento jerezano presentó oficialmente este miércoles en la feria de turismo Fitur el año del centenario de Lola Flores. Su museo, un centro de interpretación de 300 metros cuadrados y dos plantas ubicado en la Nave del Aceite, abrirá en primavera y pondrá la guinda a una programación que impregnará de Flores todo lo que ocurra en la ciudad los próximos doce meses. Sus hijas se han involucrado con el ayuntamiento en las piezas que compondrán ese museo y aunque la familia se llevará parte del negocio generado con la venta de entradas y otros eventos “todo irá a una fundación que será mecenas de nuevos talentos”, explican desde el consistorio, que agradecen "la generosidad" de la familia. “La gente de la calle” de Jerez le ha rendido homenaje en un vídeo conmemorativo. Recuerdan sus paisanos que fue ella la que dijo verdades como puños, como esa de que “el brillo de los ojos no se opera”, destacan su fuerza y su genio, su manera de hablar con las manos, su furia de “potro desbocado”, “la fuerza del ciclón” con la que pisaba en escenario y que la hacían única. Jerez dedicará un año entero a mostrar al mundo el alma de la artista que llamaron ‘La Faraona’ a través de sus películas, sus canciones, sus entrevistas pero también de sus dibujos, sus pendientes o los vestidos que ella misma se diseñaba y que se exhibirán en su espacio cultural, ubicado junto al Museo del Flamenco, aún pendiente de construir por la Junta de Andalucía. El centro de interpretación que albergará los tesoros de la artista será “un espacio cambiante”, explicó Rosario Flores, porque irá mutando con los muchos tesoros que sus fans tenían guardado. Lola Flores fue “embajadora del arte de vivir”. Murió con la bata puesta, grabando un programa para TVE, y después de convivir durante 25 años con un cáncer de mama al que apodó “el cabrón”. Su amiga Paquita Rico la despidió “como la española más española que ha dado España” y el actor Paco Rabal aseguró que sentía lo mismo que cuando murió Picasso, como si le hubieran arrebatado algo propio y eso, dijo, solo le había pasado con ella y con La Pasionaria, “símbolos, mitos y genios”. Pedro Almodóvar, abatido, reivindicó su modernidad. Hoy su magnetismo vive. Lola Flores protagoniza, 28 años después de su muerte, campañas de publicidad gracias a la inteligencia artificial, es icono del feminismo, rostro de camisetas y ha hecho moderno el folklore. La alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, revindicó que Lola Flores fue “una de las más grandes embajadoras del país y de nuestra cultura” y que con ella su ciudad natal estuvo en todo el mundo. “Con su arte, su talento, su inteligencia, su genio, su compás, su carácter... fue bandera de autenticidad, de valentía, de libertad”, glosó la alcaldesa, que destacó su “sello propio” y “una personalidad singular”. La Universidad de Cádiz participará en el análisis de una mujer que nunca necesitó intérpretes y que “sigue siendo una estrella actual y contemporánea con un potente magnetismo”, revindicó Sánchez. Motos y fútbol El flamenco tendrá mucho protagonismo en el homenaje, en el que participan como patrocinadores la Diputación de Cádiz y varias empresas además del ayuntamiento, que ha aportado 730.000 euros para su museo. La programación cultural aspira a que la gente joven que se identifica con la artista tenga oportunidad de conocerla en profundidad. Lola Flores estará en los trenes, hay un convenio con Adif, en RTVE y Canal Sur, en las bodegas de Jerez y en el fútbol. Fue tan pionera que hasta en el fútbol femenino se puso en cabeza y saltaba al césped en cualquier partido benéfico. A ella le podrán rendir tributo los moteros en el Gran Premio de Jerez y por supuesto el Festival de Flamenco, la Fiesta de la Bulería, la Semana Santa o la Feria tendrá un componente cien por cien Flores este 2023. La ciudad habilitará tres rutas para conocer donde nació, donde se bautizó, por donde se paseaba y adonde volvía cuando se fue de la ciudad. En ‘el tablao de Lola’, se hablará de ella, será un espacio para quien quiera presentar un libro, organizar una conferencia sobre el diseño de sus trajes o un curso con la técnica del movimiento de sus manos. Su hija Rosario aseguró que el sueño de su madre era tener un centro cultural en su tierra y se mostró feliz con un proyecto en el que llevan trabajando cinco años. “Mi madre está más viva que nunca. Ella misma decía que era eterna”, afirmó. “Lola es España entera”, afirmó el que era alcalde de Jerez, Pedro Pacheco, el día de su entierro. Su ciudad la lloró a lágrima y ahora la celebra con la misma intensidad. Primero fue ‘Imperio de Jerez’. Así se llamó antes de irse a Madrid a hacer carrera y empezar a brillar al lado de Manolo Caracol. La pareja se rompió en 1951 y Lola Flores voló sola destino a América, donde tuvo un éxito arrollador y consiguió el título de La Faraona. “La Faraona se divierte en la vida y en la muerte”, decía la canción y ella lo cumplió a rajatabla. Jerez anima este año a divertirse con Flores en su ciudad.