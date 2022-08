"La revolución cubana se ha desmitificado gracias a internet"

¿Cómo tiene previsto que sea el concierto de Maspalomas?

Voy con tres músicos y dos solistas. Llevo ya dos años de gira en solitario después de que Orishas se acabara hace cuatro años. Yo empecé mi carrera como solista, pero he conseguido mantener la fama gracias a canciones como Patria y vida por la que me dieron mis tres primeros Grammys, y gracias a mi trabajo en el disco de Ricky Martin como productor con el que me dieron dos Grammys. Me he hecho un hueco como solistas y he arrancado mi gira con este espectáculo que incluye todas las canciones en las que he participado como compositor. Así incluiré canciones míticas como Orishas, A lo cubano, Mística, La mordidita de Ricky Martin, por supuesto Patria y vida, o Rakata que hice junto a Moncho Chavea y que llegó a ser número 20 en el mundo entero. Va a ser una noche de Cuba.

Usted se ha convertido en una de las voces más críticas al actual régimen cubano. ¿Qué le parece la emigración masiva que se ha producido recientemente?

Pues que es el ejemplo de lo que estamos luchando. Luchamos por la libertad de Cuba porque está atravesando un problema bastante grave de derechos humanos, de un gobierno que no se hace con el país, que no tiene propuestas, que no tiene eficacias, un gobierno nefasto, antiguo, que no le da cabida a la juventud para dirigir el país, y el país sigue siendo igual de pésimo porque se han dado cuenta de que existe el descontento de todos los artistas. Es la primera vez en la historia que el 100 % de los artistas cubanos están totalmente en contra del régimen y a favor del pueblo. No había pasado nunca en la historia de Cuba.

Hay quienes argumentan de forma positiva que el país forma a buenos profesionales, sobre todo en la sanidad.

Eso no tiene nada que ver con el régimen, eso tiene que ver con la persona. La ecuación no es que la dictadura hace buenos doctores, sino las personas. En España también había buenos doctores durante la dictadura de Franco.

Bueno, pero se decía mucho que tenían una cobertura sanitaria realmente eficaz.

Eso se decía antes, pero ya se ha desmentido. Cuando yo salí de Cuba me asusté porque ellos decían que eran los únicos que tenían sanidad gratuita. Llego a España, sin papeles, siendo inmigrante, y mi esposa parió en el mejor Hospital de Madrid, el Gregorio Marañón, en la mejor sala, con los mejores doctores, y no pagamos un peso. Hay mucha propaganda que se ha hecho de la revolución. Y que se ha desmitificado a raíz de que llega Internet. Y si tu quieres ver cómo está realmente la sanidad en Cuba, entra en internet y pon sanidad cubana y verás los vídeos que hacen los propios internos. Lo mismo que pasaba aquí con el covid, que los propios enfermos enseñaban lo colapsado que estaban los hospitales porque con los teléfonos podían ver lo que realmente sucedía. Ahora puedes ver las imágenes.