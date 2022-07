Jota, líder de Los Planetas: "Cualquier manifestación artística que no sea independiente es propaganda"

Plantean hacerse "negacionistas" de la democracia, prender fuego a coches de policía o asaltar tiendas de Apple. Los Planetas llegan con Las canciones del agua: un disco de "rocanrol satánico" y "nueva normalidad" que pone el foco en las contradicciones e incongruencias políticas de la pandemia. Musicalizando a Lorca y ejerciendo una fuerte crítica social llegan con su esperadísimo décimo álbum que aterrizará mañana en el Mallorca Live Summer (29 de julio, Antiguo Aquapark de Calvià, a las 22 horas).

Hablemos del nuevo disco, Las canciones del agua, y su componente de crítica social.

Es un disco que estuvimos grabando durante el confinamiento, lo cual complicó la producción y el quedar con los músicos. Habla un poco de lo huesudo que es el ordenamiento al que estamos sometidos, que nos lleva a este tipo de encierro, y que nadie cuestiona. Nosotros intentamos comunicar nuestras ideas por si alguien se puede sentir identificado. Está dirigido por la urgencia de la situación, por expresar nuestra opinión sobre lo que estaba pasando. Es un disco urgente, hecho rápido y sin comerse mucho la cabeza. Al principio sacábamos singles sobre cuestiones que estaban encima de la mesa.

Cuestiones como La nueva normalidad, tema del disco.

Es un término que establecieron los medios de comunicación en un momento dado, en el encierro y tras él, animaban a la gente a adaptarse a esa nueva forma de vida. Contra esa forma de entender la normalidad surgieron situaciones como las que relata la canción, saqueos en Nueva York o revoluciones contra países poderosos, que los medios censuraron. No se veían en ningún lugar.

Muy a lo Rocanrol satánico.

(Risas) Esa canción habla más de una figura de poder que actúa de forma bastante arbitraria, por no decir sin sentido, y que echa la culpa a otros colectivos.

¿El independiente, indie, está de moda?

Yo pienso que en el arte y las música la independencia es un valor imprescindible. Cualquier manifestación artística o intelectual que no esté hecha desde la independencia del pensamiento propio no tiene ningún tipo de validez, es solo propaganda. Es positivo que se esté poniendo de moda. Todo aquel que vaya a aportar algo al panorama cultural lo debe hacer de forma independiente, sin ser condicionado por la economía o el poder.

Entre algunos nuevos rostros del panorama independiente la joven Amaia reinterpretó Santos que yo te pinté para su último disco, ¿qué opina de la versión?

Me hizo ilusión. Me la pusieron nada más la terminaron de grabar, Alizzz y ella, y me encantó. Me parece muy buena. Además me gusta mucho que gente joven recupere este tipo de canciones. Es una canción bastante oscura y difícil, de amor imposible y situaciones complejas.

¿Qué puede esperar el público mallorquín de esta cita con Los Planetas?

Vamos a hacer un concierto de rocanrol de los más oscuros y de los más puros que se pueden encontrar ahora. Tenemos un repertorio acumulado que nos permite ofrecer un concierto muy dinámico. Va a encantar.